Ofisin ışıklarını açık unutunca hem ünlü hem de rezil oldular

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir sigorta şirketinde iş saatlerinden sonra ofiste sevişen iki çalışan ışıkları kapatmayı unutunca ünlü oldu

Yeni Zelanda’da Marsh Ltd isimli sigorta şirketinde çalışan 2 kişi, iş saatinde sonra ofiste sevişmeye başladı. Yolun karşısındaki barda oturanlar, çiftin sevişmeye başladığını fark edince olayı dakika dakika fotoğrafladı ve sosyal medyada paylaştı.

Olayla ilgili fotoğraflar binlerce kez paylaşılırken Marsh Ltd yöneticisi Grant Milne konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Bu olayı ciddiye alıyoruz. Olaya kimin karıştığını biliyoruz. Çünkü kim oldukları fotoğraflarda açıkça görülüyor” dedi.

Milne, istemeden sokaktakilere seks şovu yapan çalışanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ikisinin de işlerini kaybedebileceğini de açıkladı. Üstelik adamın evli, kadının da yeni nişanlı olduğunu öğrenildi.