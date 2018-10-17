Oecd Vatandaşlık Satışını Kötüye Kullanan 21 Ülkelik \'kara Listesini\' Açıkladı

Paris, 17 Ekim 18 : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), yatırım karşılığı vatandaşlık ya da süresiz oturum vererek vergi kaçırma ile mücadele çabalarını baltalamakla suçladığı 21 ülkeyi kamuoyuna açıkladı. Kara listede Malta ve Kıbrıs Rum Kesimi gibi Akdeniz ülkeleri de var; Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleri de.
MALTA\'YA İLGİ YOĞUN
OECD\'nin \'kara liste\'ye aldığı ülkeler şunlardır: "Antigua ve Barbuda, Grenada, Katar, Bahamalar, Malezya, Saint Kitts ve Nevis, Bahreyn, Malta, Saint Lucia, Barbados, Mauritius, Seyşeller, Kolombiya, Monaco, Turks ve Caicos Adaları, Kıbrıs Rum Kesimi, Montserrat, Birleşik Arap Emirlikleri, Dominika, Panama, Vanuatu"
OECD\'ye göre bu tür programlar, suçlulara ya da yaptırımlardan kaçan iş insanlarına açık hale gelebileceği için siyasetçiler, emniyet teşkilatları ve istihbarat birimleri arasında endişeye yol açıyor.
Transparency International (Uluslararası Şeffaflık Derneği) ve Global Witness (Küresel Tanık) adlı sivil toplum kuruluşları, geçen hafta yayımladıkları ortak raporda, AB\'de son 10 yılda şeffaf olmayan koşullar altında 100 bin kişiye süresiz oturum, 6 bin kişiye de vatandaşlık verildiğini yazmıştı.
(BBC/FG)