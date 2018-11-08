banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93506
ALTIN
215.098
DOLAR
5.4653
STERLİN
7.1720
EURO
6.2448
Haspolat'da kaza
HASPOLAT'DA KAZA
Afrika davası ertelendi
Afrika davası ertelendi
Haspolat çemberinde kaza
Son Dakika
HASPOLAT ÇEMBERİNDE KAZA
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
banner282
Flaş Haber
Haspolat'da kaza
Kapat

Oecd\'den "antibiyotiklere Dirençli Bakteri" Uyarısı

KURULUŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN BİR ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN RAPORDA, ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİLERİN ARTMASINA KARŞI ÖNLEMLER ALINMAMASI DURUMUNDA 30 YIL İÇİNDE AVRUPA, KUZEY AMERİKA VE AVUSTRALYA\'DA 2,4 MİLYON İNSANIN ÖLEBİLECEĞİ UYARISI YAPILDI

Oecd\'den "antibiyotiklere Dirençli Bakteri" Uyarısı

KURULUŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN BİR ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN RAPORDA, ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİLERİN ARTMASINA KARŞI ÖNLEMLER ALINMAMASI DURUMUNDA 30 YIL İÇİNDE AVRUPA, KUZEY AMERİKA VE AVUSTRALYA\'DA 2,4 MİLYON İNSANIN ÖLEBİLECEĞİ UYARISI YAPILDI

08 Kasım 2018 Perşembe 12:52
Oecd\'den

KURULUŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN BİR ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN RAPORDA, ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİLERİN ARTMASINA KARŞI ÖNLEMLER ALINMAMASI DURUMUNDA 30 YIL İÇİNDE AVRUPA, KUZEY AMERİKA VE AVUSTRALYA\'DA 2,4 MİLYON İNSANIN ÖLEBİLECEĞİ UYARISI YAPILDI

 

Paris, 8 Kasım 18 (.): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmamasının, 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya\'da 2,4 milyon insanın ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu.

 

OECD, antibiyotik ve bakterilerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bir rapor yayımladı.

 

Raporda, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin artmasını engelleyecek önlemler alınmaması durumunda gelecek 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya\'da 2,4 milyon insanın hayatını kaybedebileceği belirtildi. Ayrıca raporda, küçük ve basit önlemler alınarak enfeksiyondan kaynaklanan 4 ölümden 3\'ünün önlenebileceği vurgulandı.

 

Hastalıkların ortaya çıkmasının ardından bakterilerle mücadele için 33 OECD ülkesinde yıllık ortalama 3,5 milyar dolar harcandığı kaydedilen raporda, bakterilerin yayılmasını engelleyecek adımlar atılmasının insanların hayatlarının kurtulması ve uzun vadede ekonomi yapılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

 

Raporda, ülkelere göre antibiyotiklerin hastalar üzerindeki etkisini sıralandı. Buna göre, OECD ülkeleri arasında en çok İtalya, Yunanistan ve Portekiz\'de insanlar hayatını kaybedecek.

 

Söz konusu raporda, Türkiye, Kore ve Yunanistan\'da antibiyotiklerin bakterilere karşı direncinin düşük olduğu bilgisi paylaşıldı. OECD raporunda, bu ülkelerde bakterilere karşı direncin İzlanda, Hollanda ve Norveç\'e göre 7 kat daha düşük olduğu ifade edildi.

 

Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde bakterilere karşı direncin yüksek olduğu bilgisine de yer verildi.

 

(AA/HUR/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlenme teklifi için 18 bin kilometre pedal çevirecek
Evlenme teklifi için 18 bin kilometre pedal çevirecek
"suudi Arabistan Ve Rusya Petrol Üretimini Düşürmeli"
İspanya'da Başbakana suikast tehdidi
İspanya'da Başbakana suikast tehdidi
Tacikistan'da Hapishane İsyanı: 27 Ölü
Tacikistan'da Hapishane İsyanı: 27 Ölü
Gazeteciyi Taciz Ettiği Öne Sürülen Parti Lideri İstifa Etti
Gazeteciyi Taciz Ettiği Öne Sürülen Parti Lideri İstifa Etti
Abd’deki Silahlı Saldırıda En Az 12 Kişi Öldü
Abd’deki Silahlı Saldırıda En Az 12 Kişi Öldü
Abd'den Irak'a İran Elektrik Ve Doğalgazı İçin Muafiyet…
Abd'den Irak'a İran Elektrik Ve Doğalgazı İçin Muafiyet…
İnsansız Kargo Aracı Deney Örnekleriyle Dünya'ya Dönüyor
İnsansız Kargo Aracı Deney Örnekleriyle Dünya'ya Dönüyor
Endonezya'daki Mağarada Dünyanın En Eski Hayvan Resmi Bulundu
Endonezya'daki Mağarada Dünyanın En Eski Hayvan Resmi Bulundu
Beyaz Saray, Donald Trump'ın Tartıştığı Cnn Muhabirinin Saray'a Giriş Kartını Askıya Aldı
Beyaz Saray, Donald Trump'ın Tartıştığı Cnn Muhabirinin Saray'a Giriş Kartını Askıya Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim