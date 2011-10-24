Ödüllü Film Boston ve İzmir'de Yarışacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) televizyonu GAÜ TV'nin yapımcılığını üstlendiği ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. GOÜ Ulusal Kısa Film Festivali'nden üçüncülük ödülü ile dönen

"Sıhhiye Durağında Bir Cumartesi" adlı kısa film, 17 – 19 Haziran 2011 tarihleri arasında Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Derneği'nce (OSMANİYE) düzenlenen 7. Özgür Film Festivali'nde 150 film

arasından ilk 13'e kalarak finalist olmuştu.

Eğitim fakültesi öğrencileri Onur Öztürk ile Emrah Savari yönetmen ve senaristliğini paylaştığı GAÜ Medya Koordinatörlüğü ve GAÜ TV desteği ile çekilen "Sıhhiye Durağında Bir Cumartesi" adlı kısa film 16.

Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışmasına katılıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Saadettin Yıldız, Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu, “Sıhhiye Durağında Bir Cumartesi” kısa film

yönetmen ve senaristleri Eğitim Fakültesi öğrencileri Onur Öztürk ile Emrah Savari, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Öner tarafından kabul edildi. GAÜ Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen

ziyarette, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Öner’e 7. Özgür Film Festivali’nde kazanılan ödüller takdim edilirken Rektör Öner 16. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması ve 12.

Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali ile ilgili bilgi aldı.

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Saadettin Yıldız ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu:

“Sınırlı bütçelerle böylesine büyük başarılara imza atmanın zor olduğunu” belirtirlerken, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olan Onur Öztürk ve Emrah Savari’yi başarılarından dolayı

tebrik ettiler.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Öner: “ Sıhhiye Durağında Bir Cumartesi adlı kısa filmin daha önce de Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. GOÜ Ulusal Kısa Film Festivali’nde üçüncülük

ödülü aldığını hatırlatarak, 150 film arasından ilk 13’e girmenin büyük bir başarı olduğunu” belirtti. “Filmin yönetmen ve senaristleri olan Onur Öztürk ve Emrah Savari’nin bu film ile Girne Amerikan

Üniversitesi’ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ulusal ve uluslararası festivallerde en iyi şekilde temsil ettiğini” belirterek, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti. Ayrıca genç yönetmenlere, katılmış

oldukları 16. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması ile 12. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde başarılar dileyerek Girne Amerikan Üniversitesi’nin teknolojik altyapısı ve

uzman kadrosu ile kısa film ve belgesel çekimlerine destek olamaya devam edeceğini vurguladı.