Öcalan bu adı duyunca çok korkuyor!

PKK terör örgütünün tutuklu lideri Abdullah Öcalan en çok onun adını duyunca korkuya kapılıyor ...

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök bugün köşesinde Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç bilgiler verdi. Buna göre Abdullah Öcalan Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı olarak tarihe geçen 25 Haziran 1993'ten 6 Mart 1996 tarihine kadar 50, 51 ve 52'nci Cumhuriyet hükümetlerinde başbakanlık görevini yürüten Tansu Çiller'den korkuyormuş. Öcalan PKK'ya en büyük darbeyi Çiller'in vurduğunu düşünüyor adını duyunca yüzündeki damar adaleleri şişiyormuş.