'Obrukların altında fay hattı olabilir

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fethullah Arık, çoğunlukta Konya’nın Karapınar İlçesi’nde bulunan ve son yıllarda sayıları hızla artan obrukların bulunduğu hatta, fay kırığının olabileceğini söyledi.



Karapınar İlçesi’nde irili ufaklı 100’ün üzerinde obruğun bulunduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Fethullah Arık, obruklarının oluşumunun 20 yıl öncesine dayandığını ve özellikle son dönemlerde meydana gelen obrukların yerleşim yerlerine yakın olduğundan insan hayatını da tehdit ettiğini savundu.





Obruğun Çumra ve Karapınar ilçeleri ile Aksaray’ın Eskil İlçesi’ne kadar uzanan yaklaşık 200 kilometrelik hat üzerinde oluştuğunu belirten Arık, obruk oluşumunu anlattı:

"Obruklar, yer altındaki kireçli kayaçların, içinden akan yeraltı suları nedeniyle eriyip zamanla mağaralar oluşturmaları, yukarı doğru genişleyen bu boşlukların üstündeki yükü taşıyamaz hale geldiği noktada aniden çökmesiyle oluşur. Bazı obrukların derinlikleri ise 100 metreye kadar uzanmaktadır. Obrukların oluşumunda Karacadağ, Üzecek Dağı, Hasandağı gibi sönmüş volkanların da bu oluşuma etkisi vardır. Bu volkanlar binlerce yıldır aktif olmamalarına rağmen süregelen volkanik faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan karbondioksit, sülfat, hidrojensülfit gibi gazların, yeraltı sularına karışıp onları daha eritici ve asitli hale getirerek, geçtikleri noktalardaki kireç taşları ve benzeri kayaçların çok daha çabuk erimelerine neden oluyor."



Obruğun bulunduğu hat üzerinde fay kırıklarının olabileceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Fethullan Arık, "Hattaki kayaçlar oldukça derinde bulunduğu için, şu an belirlenen bu kırık hat, yüzeyde çok fazla izlenemiyor. Bu fay zonunun ortaya çıkan, son dönemde de oluşumu artan obruklarla daha da belirginleştiğini düşünüyoruz. Kırıkların oluşması, bölgede yıkıcı olmayan orta büyüklükte depremler üretebileceği gibi Karapınar çevresinde kaydedilen Richter ölçeğine göre yaklaşık 3 büyüklüğündeki bugüne kadar olan depremlerin de muhtemelen bu fay zonundan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Fay kırığının kesin olarak ortaya çıkarılabilmesi için sismik araştırmaların yapılması ve yapılan tesbitin ardından gerekli önlemlerin alınması lazım" diye konuştu.