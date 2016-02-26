Obezlerin Hafızası Daha Zayıf

Obez insanların hafızalarının daha zayıf olduğu ortaya çıktı.

BCC'nin haberine göre, "Quarterly Journal of Experimental Psychology dergisinde yayımlanan çalışmanın sonuçları, aşırı kilolu insanların hafızasının zayıf arkadaşlarına kıyasla daha kötü olduğunu ortaya koydu.

Vücut Kitle İndeksi (BMI) 18'den 51'e kadar değişen 50 kişi üzerinde yapılan araştırma, aşırı kilolu olmak ile "epizodik bellekte" veya geçmiş deneyimlerini hatırlama yeteneğinde görülen zayıflama arasında ilişki olduğunu gösterdi.

Cambridge Üniversitesinden Dr. Lucy Cheke yaptığı açıklamada, deneklerden farklı zamanlarda objeleri saklamaları istendiğini ve sonradan neyi, nerede, ne zaman sakladıklarının sorulduğunu belirtti.

Obez kişilerin hafıza yeteneğinin, daha ince olanlara göre yüzde 15 zayıf olduğunu kaydeden Cheke, "Yüksek BMI durumlarında bellek canlılığında azalma yaşanıyor ancak bellek kaybı gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Cheke açıklamasında, "İnsanlar, en son yedikleri yemekle ilgili, zihinde daha az güçlü etki bırakan, zayıf bir belleğe sahiplerse, daha sonra ne kadar yemek yiyeceklerini ayarlama kabiliyetine de o kadar az sahip olurlar" ifadesine yer verdi.

Ne kadar yemek yediğimizle ilgili olarak açlık hormonlarının büyük rol oynadığını belirten Cheke, zihinlerimizin de bu konuda önemli bir role sahip olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığının, boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanıyor.

Sağlıksız beslenme milyonları obeziteye iterken, Türkiye'de de obezite oranının yüzde 30'lara ulaştığı belirtiliyor.