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Obama'nın Kızlarının Bu Kıyafeti Kavga Çıkardı

ABD Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi görevlilerinden Elizabeth Lowten, Obama’nın kızları Sasha ve Malia’yı saygısızlıkla ve statülerine uygun olmayan bir şekilde davranmakla suçladı.

Obama'nın Kızlarının Bu Kıyafeti Kavga Çıkardı

ABD Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi görevlilerinden Elizabeth Lowten, Obama’nın kızları Sasha ve Malia’yı saygısızlıkla ve statülerine uygun olmayan bir şekilde davranmakla suçladı.

30 Kasım 2014 Pazar 20:04
Obama'nın Kızlarının Bu Kıyafeti Kavga Çıkardı
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Obama'nın Kızlarının Bu Kıyafeti Kavga Çıkardı


ABD Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi görevlilerinden Elizabeth Lowten, Obama’nın kızları Sasha ve Malia’yı saygısızlıkla ve statülerine uygun olmayan bir şekilde davranmakla suçladı.



BBC’nin bildirdiğine göre, Elizabeth Lowten, Facebook sayfasında “Değerli Sasha ve Malia, ben sizin zor bir dönem olan ergenlik çağında bulunduğunuzu anlıyorum. Ancak, siz devlet başkanının bir parçasısınız, ona uygun bir şekilde hareket etmeye gayret ediniz. Hiç olmazsa oynadığınız role saygılı olun. Bara gitmek için hazırlanmış kişiler gibi değil, saygı uyandıracak şekilde giyininiz. Tabii ki televizyon yayını anında surat asmamanız gerekir” ifadelerine yer verdi.





Elizabeth’in Obama’nın kızlarının dış görünüşleri ve davranışları ile ilgili yorumları sosyal ağlarda büyük bir eleştiri yağmuruna neden olurken, Cumhuriyetçi Parti görevlisi özür dilemek ve yazısını silip kaldırmak zorunda kaldı.



Twitter kullanıcılarından biri Elizabeth Lowten’e hitaben “Siz birilerine bulunduğu tabakaya göre nasıl davranılması gerektiğini gösterme konumunda değilsiniz” yorumunda bulundu. 

Son Güncelleme: 30.11.2014 20:09
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Obamanın Kızlarının Bu Kıyafeti Kavga Çıkardı
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