Obama'nın, Işid'e Karşı Askeri Güç Yetkisi İstemesi

ABD SENATOSU DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ, YETKİ TASARISINI ONAYLADI

SENATO YAKIN ZAMANDA TATİLE GİRECEĞİ İÇİN TASARININ GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLÜP GÖRÜŞÜLEMEYECEĞİ HENÜZ NET DEĞİL

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Obama yönetiminin IŞİD'e karşı askeri güç kullanmak için istediği yetkiyi onayladı.

Obama yönetimi, uluslararası arenada yönetim ve Kongre'nin birlikte çalıştığı mesajını verebilmek ve elini güçlendirmek için yetkinin, Kongre'den iki partili bir yaklaşımla ve büyük çoğunlukla geçmesini istiyor. Ancak, tasarının komitedeki oylamasında Demokrat ve Cumhuriyetçiler ikiye bölündü. Tasarı, 8'e karşı 10 oyla, komitedeki parti üye sayılarına göre geçti.

Mevcut Senato'nun görevi bu ay bitecek ve Noel Bayramı nedeniyle de Kongrenin önümüzdeki günlerde tatile girmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu yeni Senato ise gelecek ay çoğunlukla görevine başlayacak.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, bu Kongrenin süresi dolmadan tasarıyı Senato genel kuruluna getirmeye çalışacağını söyledi. Ancak, tasarının genel kurulda oylamaya yetişip yetişmeyeceği henüz net değil.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün katıldığı komitenin oturumunda, IŞİD ile mücadele için istenen yetkinin, Irak ve Suriye ile kısıtlanmamasını, Amerikan muharip gücü kullanımına yasak getirilmemesini ve 3 yıllık yetkiyi uzatma imkanı tanınmasını istemişti.

Ancak Başkan Menendez'in öncülüğünde hazırlanan ve komiteden geçen tasarı, ABD güçlerinin, Amerikan askerleri ve vatandaşlarını korumak, istihbarat operasyonları yapmak, hava saldırılarının hedeflerini belirleyenlere yardım etmek, operasyon planı yapmak ile danışmanlık ve asistanlık dışındaki eylemlerini sınırlandırıyor ve büyük ölçekli Amerikan muharip gücünün kullanılmasını engelliyor.

Bunun yanında tasarı, yetkiyi 3 yılla sınırlıyor ve yönetime her 60 günde bir IŞİD ile mücadele konusunda Kongre'yi bilgilendirmesi yükümlülüğünü getiriyor.