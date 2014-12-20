Obama'dan, Guantanamo'nun Kapatılması Çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama, Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılmasının ulusal güvenlik açısından "zorunluluk" arz ettiğini belirterek, "Guantanamo'nun faaliyette olması, ulusal güvenliğimizin altını kazıyor. Burayı kapatmamız lazım. Kongre'nin iki kanadındaki üyeleri, Amerikan tarihinin bu sayfasını kapatmak için bizimle çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD Kongresi, geçen hafta 2015 yılı için savunma yasa tasarısını kabul ederek, Başkan Obama'nın imzasına göndermişti. Obama da kendisine Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele kampanyasını genişletme yetkisi de tanıyan, 2015 yılı için 585 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

Yasada, IŞİD'e karşı hava saldırıları için 5 milyar dolarlık bütçe veriliyor. Irak'a bin 500'e kadar ek Amerikan askeri gönderilebilmesinin yolunu açan yasada, yine Irak'a eğitim ve ekipman yardımı için 1,6 milyar dolar ayrılıyor.

Yasa ayrıca, Obama ve Pentagon'a Suriye'deki ılımlı muhaliflere eğitim ve ekipman temin edilmesi planını yapma yetkisi de sağladı. Önceki otoritenin süresi, 11 Aralık'ta dolmuştu.

Genel anlamda yasa, Amerikan ordusu için 521,3 milyar dolar, Afganistan ve Irak'ta yurt dışı operasyonlar için de 63,7 milyar dolar bütçe öngörüyor.

Yasada ayrıca, çok tartışılmasına rağmen Guantanamo Hapishanesi'ndeki tutukluların transferine yasak getirilirken, bu hapishanenin kapatılmasının da önüne geçildi.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Guantanamo'nun açık kalmasının ABD'nin ulusal güvenliğini zayıflattığını, kilit müttefik ve partnerlerle ilişkilere zarar verdiğini ve aşırılık yanlılarını cesaretlendirdiğini belirterek, "Bu hapishaneyi kapatmak ulusal zorunluluk" ifadesini kullandı.

İmzaladığı yasanın Guantanamo'nun açık kalmaya devam etmesini sağlamasını ve hükümlülerin başka ülkelere taşınmasını yasaklamasını eleştiren Obama, bu kısıtlamalara her zaman karşı olduğunu ve bunları kaldırmak için Kongre ile çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Obama, Guantanamo'daki mahkumların yüzde 80'inin diğer ülkelere transferinin zaten tamamladığını anımsatarak, geri kalan mahkumlara yönelik hükümler için de yönetimin eline esneklik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yasaya tutukluların transferiyle ilgili eklenen hükümlerin, anayasada belirtilen devletteki güçler ayrılığı ilkesiyle de uyuşmadığına dikkati çeken Obama, "Guantanamo'nun faaliyette olması ulusal güvenliğimizin altını kazıyor. Burayı kapatmamız lazım. Kongre'nin iki kanadındaki üyeleri Amerikan tarihinin bu sayfasını kapatmak için bizimle çalışmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verdi.