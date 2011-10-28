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Obama PKK'ya karşı süper destek için düğmeye bastı

Obama, PKK ile mücadelede kullanılmak üzere Türkiye'ye üç adet Süper Kobra helikopterinin gönderilmesi için...

Obama PKK'ya karşı süper destek için düğmeye bastı

Obama, PKK ile mücadelede kullanılmak üzere Türkiye'ye üç adet Süper Kobra helikopterinin gönderilmesi için...

28 Ekim 2011 Cuma 14:23
Obama PKK'ya karşı süper destek için düğmeye bastı
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ABD Başkanı Barack Obama, PKK ile mücadelede kullanılmak üzere Türkiye'ye üç adet Süper Kobra helikopterinin gönderilmesi için düğmeye bastı. ABD Deniz Piyadeleri'ne ait bu saldırı helikopterinin Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili öneri Kongre'yle görüşmeye başladı.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer Obama yönetiminin planının ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. Plan kapsamında, Deniz Piyadeleri'nin iki adet, son model AH-1Z Süper Kobra tipi helikopter alması öngörülüyor. Şu anda ellerinde bulunan üç adet AH-1W tipi helikopter de Türkiye'ye gönderilecek.

ABD yasalarına göre, bir NATO müttefikine gönderilmesi için yönetimin, Kongre'ye 15 gün önceden resmi bildirim yapması gerekiyor. Şu anda Kongre nezdinde istişareler devam ettiğinden dolayı bu bildirimin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil.

TÜRKİYE 1990'LARDA DA ALMIŞTI Yetkililer, ABD ordusu tarafından kullanılan araçların ve silahların başka bir ülkeye gönderilmesinin ender rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekti. ABD Deniz Piyadeleri, Süper Kobra'ları Afganistan ve Irak Savaşı'nda önemli bir silah olarak kullanıyordu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardione de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye PKK ile mücadele için üç Süper Kobra helikopterinin gönderilmesinin planlandığını söylemişti. Türkiye, 1990'lı yıllarda 10 adet AH-1W tipi Süper Kobra helikopter satın almış ve bu helikopterleri terör örgütü PKK ile mücadelesinde bugüne kadar etkin bir şekilde kullanmıştı.

Son Güncelleme: 28.10.2011 14:23
Anahtar Kelimeler:
PKKTürkiyeABDHelikopterObamaCobra
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