Obama iniyorsa biz de ineriz.

Başbakan Güney Afrika'ya, ticari uçaklar içinde en büyük iniş takımına sahip olan Boeing 777– 300 ER tipi 'Ankara' uçağıyla gitti.

Başbakan Tayyip Erdoğan iki günlük resmi Güney Afrika ziyaretine dün başladı. Ülkeye (TSİ) gece yarısı ulaşan Başbakan’ı taşıyan uçağın ineceği havaalanı konusunda yaşanan tereddüt Başbakan’ın, "Michelle Obama buraya indiyse biz de ineriz" sözüyle aşıldı. Bu gelişmeler dün Başbakan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan Boeing 777–300 ER modeli uçağın Güney Afrika’ya yaklaşımı sırasında yaşandı.

Güney Afrikalı yetkililer, Erdoğan’ı taşıyan THY’ye ait Ankara isimli uçağın pilotlarına, Waterkloof Askeri Havaalanı’nın da inişe uygun olduğunu belirtti. Pistin yeni uzatıldığı, 777-300 tipi uçakların inmesinde bir sakınca bulunmadığı ancak "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne pistteki yenileme işlemi tescili yapılmadı. Ancak inişiniz açısından bir problem yok. Dilerseniz Johannesburg Havaalanı’mız da inişinize açık" bilgisini aktardı. Bu aşamada THY uçağını kullanan pilotlara, ABD Başkanı’nın eşi Michelle Obama’yı taşıyan Boeing 757 tipi Air Force Two Başkan Yardımcısı uçağının da alana indiğini bildirdiler.

Pilotlar, bu öneri karşısında karar vermekte zorlanınca Başbakan Erdoğan’ın onayını almanın en doğru yöntem olacağını belirterek durumu ilettiler. Erdoğan da "Obama’nın uçağı iniyorsa biz de ineriz" diyerek Waterkloof’a inilmesi talimatını verdi. Dışişleri yetkililerinin girişimleri sonucu Türk heyetini taşıyan uçak, yönetsel başkent Pretoria’ya 20 dakika mesafede bulunan Waterkloof Askeri Havaalanı’na sorunsuz iniş yaptı. Bu havaalanının Erdoğan’ın konakladığı otele yakınlığı ve pasaport kontrolü gibi bürokratik işlemlerin olmaması nedeniyle tercih edildiği öğrenildi.



Boeing 777-300



- Dünyanın en büyük ve en güçlü ticari jet motoru GE90-115LB’ye ve en büyük iniş takımına sahip.

- Tam yüklü menzili 14.685 km

- Kanat Genişliği: 64.8 m

- Uzunluk: 73.9 m

- Yükseklik: 18.6 m

- İç Kabin Genişliği: 6.19 m



Boeing 757-300

- ABD first lady’si Obama’yı taşıyan Boeing 757’nin askeri modeli C32.

- C32 uçağın ağırlığını daha fazla noktaya dağıtan dörtlü iniş takımıyla küçük pistlere iniş için ideal olarak tanımlanıyor.

Kanat genişliği: 38.05 m

Uzunluk: 54.5 m

Kuyruk Yüksekliği: 13.6 m

İç Kabin Genişliği: 3.5 m



UÇAKTAN NOTLAR



TERÖR: Başbakan Erdoğan uçakta bulunan işadamlarının sorunlarını dinledi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Remzi Can’ın “Terör artık bitsin. Barış, kardeşlik istiyoruz. Siyasi çözüm olmadan işadamları olarak bizim işlerimiz, yatırımlarımız etkileniyor” çağrısına “Biz de onu istiyoruz. El ele vererek, elbirliğiyle bunu çözeceğiz, bu işin üstesinden geleceğiz” yanıtı verdi.



BABAYİĞİT: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul’un “Yerli otomobili burada üretelim” teklifi üzerine işadamlarına yaptığı çağrıya henüz ciddi bir yanıt gelmediğini belirten Başbakan, “Teklifler gelsin de bir bakalım. Daha babayiğit ortaya çıkmadı” dedi.



İYİ OLMASA: Başbakan hafta sonu ameliyat olan annesi Tenzile Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili ise “Dünden daha iyi. Daha iyi olmasa yola çıkmazdım. Birkaç güne kadar hastaneden çıkacak. Dua edin” açıklaması yaptı.