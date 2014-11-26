OBAMA, ADALET BAKANI HOLDER'DAN TOPLUMDA GÜVENİ İNŞA ETMEYE ODAKLI BÖLGESEL TOPLANTI SERİLERİ OLUŞTURMAK İÇİN BİRLİKTE ATILABİLECEK SPESİFİK ADIMLARI BELİRLEMESİ TALİMATINI VERDİ.

OBAMA: "KENDİ TOPLUMUNU ZARARA UĞRATANLARA HİÇBİR SEMPATİM YOK. AMA, TOPLUMUN BAZI KESİMLERİNE ADİL DAVRANILMADIĞI VE BAZI BİREYLERE DİĞERLERİ KADAR DEĞER VERİLMEDİĞİ DUYGUSUNA SAHİP OLDUKLARI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYAN VE ACI DUYAN ÇOĞUNLUĞU ANLIYORUM, ONLARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUM, BAŞKANINIZ SİZİNLE''

"YIKICI DAVRANIŞLAR HİÇBİR YARAR GETİRMEZ. HİÇBİR ZAMAN SİVİL HAKLAR KANUNUNUN VEYA SAĞLIK REFORMUNUN VEYA GÖÇMENLİK REFORMUNUN ARABALAR YAKILDIĞI İÇİN GEÇTİĞİNİ GÖRMEDİM. BUNLAR OLDU, ÇÜNKÜ İNSANLAR OY VERDİ, HARARETE GEÇTİ, ORGANİZE OLDU, PROBLEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN EN İYİ YÖNTEMLERE BAŞVURDULAR"

ABD Başkanı Barack Obama, Ferguson'da olanları bahane ederek şiddete başvuranlara hiçbir sempati duymadığını ama toplumun bazı kesimlerine adil davranılmadığı duygusuyla hayal kırıklığı yaşayanları anladığını söyledi.

Obama, Chicago'da göçmenlik konusunda yapacağı konuşmanın başında Ferguson'da yaşanan olaylara değindi.

Karar sonrası yaşanan hayal kırıklığının sadece Brown'in öldürülmesiyle alakalı olmadığını, Afrikan-Amerikan toplumunda kanunların adaletli uygulanmadığına dair kökeni derinlere uzanan bir algı bulunduğunu belirten Obama, "Bu her yerde ve güvenlik güçlerinin çoğunluğu için geçerli olmayabilir ama insanların bu algısı da yaratılmış bir şey değil, kökleri bu ülkede uzun süredir var olan gerçeklere dayanıyor" diye konuştu.

Hayal kırıklıklarına yapıcı veya yıkıcı şekilde cevap verme yollarına dikkati çeken Obama, "Binaları yakmak, araçlara, mülklere zarar vermek, insanları tehlikeye atmak, bunlar yıkıcıdır ve bunların hiçbir gerekçesi olamaz. Bunlar suç davranışlarıdır ve bu tür suçlara karışanlar için işlem başlatılmalıdır" dedi.

Obama, medyadan çok ilgi görmeseler de aslında Chicago, New York, Los Angeles ve diğer yerlerdeki büyük gösterilerin barışçıl şekilde gerçekleştiğine de işaret etti.

"YAPICI ÇALIŞMAYA HAZIR OLANLAR; BAŞKANINIZ SİZİNLE ÇALIŞACAK''

"Eğer Amerikan toplumunun herhangi bir parçası kendisine adaletli davranıldığı ve hoş karşılandığı hissine sahip değilse, bu hepimizi riske sokar, hepimiz bundan kaygı duymalıyız" ifadesini kullanan Obama, sorunları yıkıcı değil yapıcı yollardan çözmeye çalışanlara seslenerek, Başkanları olarak onlarla çalışacağını söyledi.

Obama, bir Başkan olarak soruşturma ve incelemenin devam ettiği spesifik davalar hakkında konuşmasının uygun olmadığını ama halkın, kökleri derinlere dayanan kaygılarını ele almaları gerektiğini belirterek, "Yapıcı yollarla bunlara çözmek için çalışmaya hazır olanlar; Başkanınız sizinle çalışacak. Ülke genelindeki güvenlik güçleri ve valilikler ve belediyeler, sizlerle de çalışmak istiyorum" diye konuştu.

TOPLUMDA GÜVENİ İNŞA ETME ÇABALARI BAŞLATIYOR

Obama, bunun bir parçası olarak Adalet Bakanı Eric Holder'a, Ferguson'daki olayı soruşturmasının yanı sıra toplumda güveni inşa etmeye odaklı bölgesel toplantı serileri oluşturmak için birlikte atılabilecek spesifik adımları belirlemesi talimatını verdiğini açıklayarak, "Gelecek hafta, güvenlik güçlerinin adil olduğu ve ülkedeki her bir bireye eşit düzeyde uygulama yapıldığından emin olmak için atabileceğimiz spesifik adımları belirlemeye başlama amaçlı olarak, eyalet ve yerel yetkililer ile güvenlik güçleri, toplum liderleri ve dini liderleri bir araya getireceğiz" dedi.

Polislerin uygun eğitilmesinin onların hizmetlerini artırdığını ve bunun da insanların sisteme güvenini yükselttiğini hatırlatan Obama, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, özellikle atabileceğimiz adımlar var. Bizim için kilit nokta, en iyi uygulama yöntemlerini artırmamız, şehir şehir, eyalet eyalet çalışmamız. Çünkü Ferguson'daki sorun sadece Ferguson'un problem değil. Bu Amerika'nın problem ve gerçekten buna bir değişim getirdiğimizden emin olmalıyız."

"KENDİ TOPLUMUNU ZARARA UĞRATANLARA SEMPATİM YOK"

Obama, Ferguson'daki şiddet olayları hakkında da şunları söyledi:

"İşin özü şu: Yıkıcı davranışlar hiçbir yarar, değer getirmez. Hiçbir zaman sivil haklar kanununun veya sağlık reformunun veya göçmenlik reformunun arabalar yakıldığı için geçtiğini görmedim. Bunlar oldu, çünkü insanlar oy verdi, harekete geçti, organize oldu, problemleri çözmek için en iyi yöntemlere başvurdular. Gerçekten ilerleme böyle olur.

Dolayısıyla, kısa vadeli, kolay yolu seçip yıkıcı davranışlara girmeyin. Gerçek değişimi getirmek için benimle ve valilerle, eyalet yetkilileriyle çalışarak uzun vadeli, zorlu ve kalıcı yolu seçin.

Ferguson'da olanların şiddet için gerekçe oluşturduğunu düşünenlere hiçbir sempatim yok. Kendi toplumunu zarara uğratanlara hiçbir sempatim yok. Ama, toplumun bazı kesimlerine adil davranılmadığı ve bazı bireylere diğerleri kadar değer verilmediği duygusuna sahip oldukları için hayal kırıklığı yaşayan ve acı duyan çoğunluğu anlıyorum, onlarla çalışmak istiyorum, Başkanınız sizinle. Odaklanmamız gereken bu, hadi yapıcı olalım".

Missouri eyaletindeki St. Louis kentine bağlı Ferguson'da ağustos ayında meydana gelen olayda, polis memuru Darren Wilson silahsız siyahi genç Michael Brown'ı vurarak öldürmüş, bunun üzerine kentte günler süren gösteriler düzenlenmişti.

St. Louis'deki soruşturma kurulunun değerlendirmesinin ardından Brown'ı öldüren polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı yönünde dün kararın çıkmasının ardından, ABD'de ırk ayrımcılığı tartışmaları yeniden alevlendi ve ülke genelinde protestolar başladı. Karara tepkiler, Brown'un öldürüldüğü Ferguson'da şiddet eylemlerine dönüşmüştü.