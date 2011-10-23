Obama: Her Türlü Yardımı Yapmaya Hazırız

Van'da yaşanan depremin ardından dünyanın dört bir yanından taziye mesajları ve yardım teklifleri yağıyor.

ABD Başkanı Barack Obama yayınladığı mesajda, gelişmeleri endişe ile izlediklerini, ABD'nin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğu açıklamasını yaptı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy da, Van'daki deprem nedeniyle Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diledi. Van Rompuy, AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Van'daki deprem haberinin kendilerinde büyük üzüntü yarattığını söyledi ve Türk halkı ile hükümetine başsağlığı diledi.

"ABD HALKI ADINA TAZİYE DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone de Van'da meydana gelen deprem için taziye mesajı yolladı. Haberleri büyük endişe ile takip ettiğini bildiren Büyükelçi mesajında, "Mümkün olan her türlü yardım için Türk yetkililerle iletişim içindeyiz. ABD halkı adına, bu felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziye dileklerimizi iletir, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umarız. Gönlümüzün en derin yerinde ve düşüncelerimizdesiniz." dedi.

İSRAİL BİRDEN ÇOK MESAJ İLETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü arayarak, baş sağlığı dileklerini iletti ve her türlü yardıma açık olduklarını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da, depremin ardından Savunma Bakanlığı’nın diplomatik-güvenlik bürosu başkanı Amos Gilad’a talimat vererek, Türk yetkililerle temasa geçmesini ve “gereken her türlü alanda yardımda bulunmak için hazır oldukları" mesajını iletmesini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon, "yıkıcı depremin ardından Türkiye'ye yardım eli uzattıklarını ve Ankara'daki elçiliğe bu konuda talimat verildiğini" ifade etti.

"DİN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Pakistan da Van'da yaşanan afet nedeniyle Türkiye'ye bir mesaj yolladı. Tüm Pakistan halkının, gelen deprem haberiyle derin bir şok yaşadığının ve din kardeşlerinin yanında olacağının dile getirildiği mesajda "Pakistan, kaybedilen değerli yaşamların yasını tutuyor ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyor. Hükümetimiz ve halkımız her türlü yardıma hazırdır" diye belirtildi.

Yunanistan, Azerbaycan, ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, Macaristan ve İsviçre’den de yardım teklifi geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu aradığı ve yardımda bulunabileceklerini söylediği bildirildi.

ERMENİSTAN'IN KURTARMA EKİBİ YOLDA

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da Abdullah Gül'e başsağlığı mesajı yolladı. Rusya'da devlet ziyaretinde olan Sarkisyan'ın mesajı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Van'da meydana gelen şidetti depremi, maddi hasarı, can kaybını ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Olayla ilgili üzüntümü bildirmek ve Ermenistan özel kurtarma biriminin alarma geçtiğini, bir an önce olay yerine ulaşmak için yola çıktığını haber vermek isterim."