Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Obama Bütçeyi Onayladı

ABD Başkanı Barack Obama, Senato'dan geçen hafta sonu geçen 1,1 trilyon dolarlık tartışmalı bütçe tasarısını imzaladı.

Obama Bütçeyi Onayladı

ABD Başkanı Barack Obama, Senato'dan geçen hafta sonu geçen 1,1 trilyon dolarlık tartışmalı bütçe tasarısını imzaladı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Obama Bütçeyi Onayladı
banner238

ABD BAŞKANI OBAMA, FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMA TEHLİKESİNİ" ORTADAN KALDIRAN 1,1 TRİLYON DOLARLIK BÜTÇE TASARISINI ONAYLADI

 ABD Başkanı Barack Obama, Senato'dan geçen hafta sonu geçen 1,1 trilyon dolarlık tartışmalı bütçe tasarısını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama ülkedeki federal kurumların birçoğunu 30 Eylül 2015'e kadar finanse edecek 1,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Bütçe'nin Obama'nın imzasıyla yürürlüğe girmesi hükümetin "kapanma tehlikesi"ni de ortadan kaldırdı.

Buna karşın, söz konusu bütçe tasarısı Kongre'de şiddetli tartışmalara neden olmuştu. Aralarında Nancy Pelosi ve Elizabeth Warren gibi etkili isimlerin de yer aldığı bazı Demokratlar, bütçe tasarısına, büyük bankalara yönelik sınırlandırmaları hafifletmesi ve siyasi partilere yapılan bireysel bağış sınırını 32 bin 400 dolardan 324 bin 400 dolara çıkarması gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bazı Cumhuriyetçiler ise tasarıyı, Obama'nın göçmenlik reformuna karşı herhangi bir engelleme getirmediği için desteklememişti.

Tüm tepkilere rağmen önce ABD Temsilciler Meclisi'nde, sonra da Senato'da kabul edilen bütçe tasarısı, Başkan Obama'nın onayıyla yasalaşmış oldu.

Her iki partinin de uzlaşma için bazı fedakarlıklar yaptığı bütçede, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ayrılan kaynaklardaki artış Demokratlar, Milli Gelirler İdaresi'nin (IRS) bütçesindeki 350 milyon dolarlık büyük kesinti ise Cumhuriyetler için önemli kazanımlar olarak nitelendirildi.
Buna karşın, bütçede ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na ayrılan kaynakların kurumun giderlerini şubat ayına kadar karşılayabileceği bildirildi. Cumhuriyetçilerin bu durumu, Obama'nın ülkedeki 5 milyona yakın kaçak göçmenin yasal statü kazanmasını sağlayacak göçmenlik reformunda geri adım atması için bir koz olarak kullanabileceği öngörülüyor.

Bütçe, ayrıca IŞİD'le mücadele için 5 milyar dolar, Ebola'yla mücadele için de 5,4 milyar dolarlık finansman içeriyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim