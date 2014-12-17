Obama Bütçeyi Onayladı

ABD BAŞKANI OBAMA, FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMA TEHLİKESİNİ" ORTADAN KALDIRAN 1,1 TRİLYON DOLARLIK BÜTÇE TASARISINI ONAYLADI

ABD Başkanı Barack Obama, Senato'dan geçen hafta sonu geçen 1,1 trilyon dolarlık tartışmalı bütçe tasarısını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama ülkedeki federal kurumların birçoğunu 30 Eylül 2015'e kadar finanse edecek 1,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Bütçe'nin Obama'nın imzasıyla yürürlüğe girmesi hükümetin "kapanma tehlikesi"ni de ortadan kaldırdı.

Buna karşın, söz konusu bütçe tasarısı Kongre'de şiddetli tartışmalara neden olmuştu. Aralarında Nancy Pelosi ve Elizabeth Warren gibi etkili isimlerin de yer aldığı bazı Demokratlar, bütçe tasarısına, büyük bankalara yönelik sınırlandırmaları hafifletmesi ve siyasi partilere yapılan bireysel bağış sınırını 32 bin 400 dolardan 324 bin 400 dolara çıkarması gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bazı Cumhuriyetçiler ise tasarıyı, Obama'nın göçmenlik reformuna karşı herhangi bir engelleme getirmediği için desteklememişti.

Tüm tepkilere rağmen önce ABD Temsilciler Meclisi'nde, sonra da Senato'da kabul edilen bütçe tasarısı, Başkan Obama'nın onayıyla yasalaşmış oldu.

Her iki partinin de uzlaşma için bazı fedakarlıklar yaptığı bütçede, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ayrılan kaynaklardaki artış Demokratlar, Milli Gelirler İdaresi'nin (IRS) bütçesindeki 350 milyon dolarlık büyük kesinti ise Cumhuriyetler için önemli kazanımlar olarak nitelendirildi.

Buna karşın, bütçede ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na ayrılan kaynakların kurumun giderlerini şubat ayına kadar karşılayabileceği bildirildi. Cumhuriyetçilerin bu durumu, Obama'nın ülkedeki 5 milyona yakın kaçak göçmenin yasal statü kazanmasını sağlayacak göçmenlik reformunda geri adım atması için bir koz olarak kullanabileceği öngörülüyor.

Bütçe, ayrıca IŞİD'le mücadele için 5 milyar dolar, Ebola'yla mücadele için de 5,4 milyar dolarlık finansman içeriyor.