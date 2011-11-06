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Obama: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun

Obama, Kurban Bayramı mesajında 'Amerikan halkı adına, Hac sezonunu gerçekleştiren Hacılara en iyi....

Obama: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun

Obama, Kurban Bayramı mesajında 'Amerikan halkı adına, Hac sezonunu gerçekleştiren Hacılara en iyi....

06 Kasım 2011 Pazar 07:45
Obama: Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun
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ABD Başkanı Barack Obama, Kurban Bayramı mesajında 'Amerikan halkı adına, Hac sezonunu gerçekleştiren Hacılara en iyi dileklerimi sunuyorum, bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun' dedi.

ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Müslümanların Hac mevsimi ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

Obama, yaptığı yazılı açıklamada, ''Eşim Michelle ve ben, tüm dünya genelindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı ve Hac vazifesini yerine getirenleri kutluyoruz'' ifadesini kullandı. Başkan Obama, binlerce Amerikalı Müslümanın , kutsal alanlara ve Mekke'ye giderek dünyanın en büyük ve en çeşitliliğini yaratan diğer hacılar arasında olduğuna işaret etti.

Müslümanların bu bayramı kutlayarak Hz. İbrahim'in dünya çevresindeki fakirlere yiyecek sağlanması için oğlunu kurban etme girişimini de andığını ifade eden Obama, Müslümanların, Afrika Boynuzu'nda hayatta kalma mücadelesi verenlere ve Türkiye'deki yıkıcı depremi atlatmaya çalışanlara yardım çabalarında ABD ve uluslararası topluma katıldıklarını kaydetti.

Obama, Kurban Bayramı ve Hac vazifesinin, semavi dinlerin ortak köklerinin ve dinin toplumları muhtaçlara hizmet etme ve destek olmaları için motive etmede oynadığı güçlü rolün bir hatırlatıcısı olduğunu da kaydederek, ''Amerikan halkı adına, Hac sezonunu gerçekleştiren Hacılara en iyi dileklerimi sunuyorum, bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun'' ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 06.11.2011 07:45
Anahtar Kelimeler:
ABDMÜSLÜMANBayramıKurbanHacı AdaylarıBarack Obama
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