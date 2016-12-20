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20 Aralık 2016 Salı 07:12

Obama 78 Mahkumu Affetti

Noel tatili öncesinde 78 mahkumu affeden, 153 mahkumun cezasını ise hafifleten ABD Başkanı Barack Obama, bir günde en fazla sayıda mahkuma özel af veren başkan olarak kayıtlara geçti.

Obama 78 Mahkumu Affetti
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ABD BAŞKANI OBAMA, NOEL TATİLİ ÖNCESİNDE 78 MAHKUMU AFFETTİ, 153 MAHKUMUN CEZASINI İSE HAFİFLETTİ

231 KİŞİ İÇİN CEZA İNDİRİMİ VE AFFI YETKİSİNİ KULLANAN OBAMA, BİR GÜNDE EN FAZLA SAYIDA MAHKUMA "ÖZEL AF" VEREN BAŞKAN OLDU

Noel tatili öncesinde 78 mahkumu affeden, 153 mahkumun cezasını ise hafifleten ABD Başkanı Barack Obama, bir günde en fazla sayıda mahkuma özel af veren başkan olarak kayıtlara geçti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın toplam 231 mahkum için "özel af" yetkisini kullandığı bildirildi.

Cezası kaldırılan veya hafifletilen mahkumların önemli bir bölümünün, şiddete bulaşmamış kişiler arasından belirlenen "uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan" ceza almış kişiler olduğu kaydedildi.

Obama'nın başkanlık görevi boyunca çok sayıda mahkum için af yetkisini kullandığı belirtilen açıklamada, 20 Ocak'ta görevinden ayrılana kadar Obama'nın başka mahkumları da affedeceği ifade edildi.

Görev süresi içinde en fazla sayıda mahkumu affeden başkan olan Obama'nın şu ana kadar bin 324 kişi için "özel af" yetkisini kullandığı belirtildi.

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