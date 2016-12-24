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24 Aralık 2016 Cumartesi 06:50

Obama 619 Milyar Dolarlık Savunma Bütçesini Onayladı

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Savunma Bakanlığının (Pentagon) 619 milyar dolarlık 2017 bütçesini onayladığı bildirildi.

Obama 619 Milyar Dolarlık Savunma Bütçesini Onayladı
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SAVUNMA BAKANLIĞININ 2017 YILI BÜTÇESİNİ ONAYLAYAN OBAMA, GEREKSİZ HARCAMALARLA İLGİLİ REFORM BEKLENTİSİNE YANIT VERMEYEN ABD KONGRESİNİN KENDİSİNİ BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞINI VURGULADI

TASARIYA SONRADAN EKLENEN BİR MADDE, BELLİ KOŞULLARA BAĞLI OLMAK KAYDIYLA SURİYE'DEKİ MUHALİFLERE "TAŞINABİLİR HAVA SAVUNMA FÜZELERİ" VERİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Savunma Bakanlığının (Pentagon) 619 milyar dolarlık 2017 bütçesini onayladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Obama, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladığını ancak bütçenin içinde bazı gereksiz harcamalarla ilgili beklediği düzenlemelerin yapılmadığını belirtti.

ABD Kongresinin, gereksiz harcamalarla ilgili reform beklentisine cevap vermeyerek kendisini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Obama, daha etkili mücadele için kullanılabilecek kaynakların başka yerlere dağıtıldığını ifade etti.

Bakanlığın 619 milyar dolarlık savunma bütçesi içinde denizaşırı operasyonlarda kullanılmak üzere ayrılmış 67 milyar dolarlık savaş bütçesi de yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığının 619 milyar dolarlık 2017 bütçe tasarısı, ABD Senatosunda 7'ye karşı 92 oyla kabul edilerek Beyaz Saray'a gönderilmişti. Temsilciler Meclisinden de önceki hafta ezici çoğunlukla geçen tasarı, Kongrenin her iki kanadında da en az 3'te 2 çoğunlukla geçtiği için ABD Başkanı Obama'nın veto yetkisini aşıyordu.

MANPAD TARTIŞMASI...

Tasarıya sonradan eklenen bir madde, belli koşullara bağlı olmak kaydıyla Suriye'deki muhaliflere "taşınabilir hava savunma füzeleri" (MANPAD) verilmesinin önünü açıyor.

"Suriye'deki muhalifler"den kastın kimler olduğuna ilişkin tartışmalar, PYD/YPG'nin de ileride bu kapsama girip girmeyeceği noktasında kilitlenmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD'nin Suriye’deki bazı oluşumlara askeri teçhizat vermesine imkan tanıyan yetkinin Kongre tarafından onaylanması ile ilgili, ABD tarafına gerekli uyarıların yapıldığını belirtmişti.

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ObamaSavunma Bütçesi
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