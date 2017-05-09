Oac'de Bm Barış Gücü Personeli Öldürüldü

BM barış gücünün 2014 yılından bu yana görev yaptığı ülkede, 12 binden fazla askeri bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hun Sen, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, birinin yaralandığını, üçünün kaybolduğunu söyledi.