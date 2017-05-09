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09 Mayıs 2017 Salı 08:56

Oac'de Bm Barış Gücü Personeli Öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nde görevli bir Kamboçyalı askerin öldürüldüğü bildirildi.

Oac'de Bm Barış Gücü Personeli Öldürüldü
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KAMBOÇYALI ASKERLERİ TAŞIYAN KONVOYA DÜZENLENEN SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI, 3 KİŞİ KAYIP

Phnom Penh, 9 Mayıs 17 : Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nde görevli bir Kamboçyalı askerin öldürüldüğü bildirildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, OAC'de Kamboçyalı askerleri taşıyan konvoya saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hun Sen, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, birinin yaralandığını, üçünün kaybolduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BM barış gücünün 2014 yılından bu yana görev yaptığı ülkede, 12 binden fazla askeri bulunuyor.

(AA/AK/ŞEB)

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