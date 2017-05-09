Oac'de Bm Barış Gücü Personeli Öldürüldü

KAMBOÇYALI ASKERLERİ TAŞIYAN KONVOYA DÜZENLENEN SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI, 3 KİŞİ KAYIP
Phnom Penh, 9 Mayıs 17 : Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nde görevli bir Kamboçyalı askerin öldürüldüğü bildirildi.
Kamboçya Başbakanı Hun Sen, OAC'de Kamboçyalı askerleri taşıyan konvoya saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Hun Sen, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, birinin yaralandığını, üçünün kaybolduğunu söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
BM barış gücünün 2014 yılından bu yana görev yaptığı ülkede, 12 binden fazla askeri bulunuyor.
(AA/AK/ŞEB)