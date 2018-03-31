O Ülkeye Füze Saldırısı Yapıldı

Suudi Arabistan’a füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin, Yemen'den atılan bir füzeyi vurduğu açıklandı. Füzenin hedefinin Suudi Arabistan'ın Necran şehrinde bulunan bir askeri üs olduğu ifade edildi.

El Arabiya’nın haberine göre, Yemen’den Suudi Arabistan’a bir füze saldırısı daha gerçekleşti. Haberde, Husiler tarafından fırlatılan füzenin, Necran’da bulunan askeri üssü hedef aldığı belirtildi. Füzenin, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Saldırı Husiler tarafından da doğrulandı.