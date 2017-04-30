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30 Nisan 2017 Pazar 06:47

O Ülkede Şok Saldırı: 12 Ölü, 17 Yaralı

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde silahlı bir grup tarafından kurulan pusuda bir kabileden 12 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

O Ülkede Şok Saldırı: 12 Ölü, 17 Yaralı
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GÜNEY DARFUR EYALETİNDE SİLAHLI BİR GRUP TARAFINDAN KURULAN PUSUDA BİR KABİLEDEN 12 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde silahlı bir grup tarafından kurulan pusuda bir kabileden 12 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan hükümetine yakın Eş-Şuruk televizyon kanalında yer alan habere göre, Güney Darfur Vali Yardımcısı Et-Tayyib Hamad Ebu Rayde, Güney Darfur eyaletinde silahlı kişilerce kurulan pusuda ilk belirlemelere göre Es-Selamet kabilesi mensuplarından 12 kişinin öldüğünü, 17'sinin yaralandığını belirtti.

Daha önce kabileye ait büyükbaş hayvanların da çalındığına işaret eden Ebu Rayde, olayın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını aktardı.

Ebu Rayde, saldırının kabileler arası bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Darfur bölgesinde Sudan ordusu 2003 yılından bu yana isyancılarla savaşıyor. Bölgede istikrarın olmayışı silah kullanımının yaygınlaşmasına ve kabileler arasındaki çatışmaların artmasına neden oluyor.

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