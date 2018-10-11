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O ülkede şiddetli deprem!

6,4 büyüklüğünde deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

6,4 büyüklüğünde deprem!

11 Ekim 2018 Perşembe 09:43
O ülkede şiddetli deprem!

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem!

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan Situbondo kenti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'ndan (BMKG)  yapılan açıklamada, merkez üssü Situbondo'nun 61 kilometre kuzeydoğusu olan 6,4  büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

 

BMKG halkı muhtemel artçı sarsıntılara karşı uyardı.

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise Doğu Java'da Sumberanyar  kentinin 40 kilometre kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde bir depremin meydana  geldiğini açıkladı.

 

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve  tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 45'e yükselmişti.

 

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6  metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. 

 

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında  yer alanEndonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından  oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230  bin kişi hayatını kaybetmişti.

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