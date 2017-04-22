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22 Nisan 2017 Cumartesi 12:19

O Ülkede Büyük Saldırı: 140 Kişi Hayatını Kaybetti

O Ülkede Büyük Saldırı: 140 Kişi Hayatını Kaybetti
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SALDIRIDA 140 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırıda 140 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Belh İl Şura Vekili Şucauddin Şuca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 140 güvenlik gücünün yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 150'sinin yaralandığını açıkladı.

Şuca, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtirken, Belh İl Sağlık Müdürü Mirvais Rabi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bu arada adının açıklanmasını istemeyen, kolorduda görevli bir asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki askeri araçla kolordunun 1. ve 2. kapılarından geçen 10 saldırganın, etrafa ateş açmaya başladığını, saldırı sırasında camide ve yemekhanede bulunan çok sayıda güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.

Asker, "Bazı saldırganların üzerinde intihar yeleği de vardı. Böyle sıkı güvenlikli bir bölgeye nasıl girebildiklerini hala aklımız almıyor.'' ifadesini kullandı.

Belh İl Şura vekili Muhammed Haşim Azimi de ''Böyle bir saldırının düzenlenmesi belki bir ay öncesinden planlanmıştır. İlginç olan şu ki, kolordu yetkililerine daha önce saldırının düzenleneceğine dair uyarı geliyor, ancak buna rağmen nasıl önlem alınmıyor." ifadesini kullandı.

Terör örgütlerinin, Afganistan'ın en güvenli bölgelerinden Belh vilayetini karıştırmaya çalıştığını dile getiren Azimi, buna karşı ciddi operasyonlar düzenlenmezse havaların ısınmasıyla çok daha fazla saldırıya maruz kalınabileceğinin altını çizdi.

Siyasi analist Atikullah Amarkhil de, saldırıya ilişkin, ''Kolordudaki bazı güvenlik görevlilerinin ya da kapıdaki askerlerden bazılarının parmağı olmasa, bu saldırının gerçekleşmesi mümkün değil.'' değerlendirmesinde bulundu. Amarkhil, Taliban'ın son dönemde korku uyandırmak için askeri üsleri hedef almaya başladığını vurguladı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit, kolorduda görevli 4 asker aracılığıyla daha önce bölgede keşif yaptıklarını iddia etti.

Afganistan'ın kuzeyindeki en büyük askeri üs olan 209. Şahin Kolordu Komutanlığında binlerce güvenlik görevlisi eğitim görüyor.

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