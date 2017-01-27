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27 Ocak 2017 Cuma 16:23

O Ülkede Büyük Facia! Ölü Sayısı 90'a Yükseldi

O Ülkede Büyük Facia! Ölü Sayısı 90'a Yükseldi
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Tayland'ın güneyinde ay başından bu yana etkili olan sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı.

Tayland'daki Afetleri Önleme ve Azaltma Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki 12 şehirde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarından 1,8 milyon kişinin etkilendiği kaydedildi.

Selde en az 90 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Tayland Meteoroloji Merkezi yetkilileri, bölgedeki yağışların pazar gününe kadar kesileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Yetkililer, ülkenin turistik adalarının bulunduğu Tayland Körfezi'nde kötü hava koşulları nedeniyle dalga boyunun 2 ila 3 metreye kadar yükselebileceğini, küçük tekne sahiplerinin ve balıkçıların önlem alması gerektiğini duyurdu.

Tayland hükümeti, sel baskınları nedeniyle yıkılan köprülerin onarımı ve köylerde mahsur kalanları kurtarmak için güney eyaletlerinde binlerce askeri görevlendirdi.

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