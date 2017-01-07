O Ülkede Büyük Facia: En Az 60 Ölü

IŞİD, Azez'de bomba yüklü araçla saldırdı: En az 60 ölü



Türkiye sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki kentte havaya uçurulan bomba yüklü araç, en az 60 kişinin ölümüne neden oldu. Şiddetli patlama, Kilis'ten de duyuldu.Yaralananlar Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis'teki hastanelere taşındı. Getirilen 23 yaralıdan biri hastanede yaşamını yitirdi.Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde IŞİD bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezinde yerel mahkemenin yakınında havaya uçurulan araç, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Kilis'ten de duyuldu.Anadolu Ajansı'na konuşan bir doktor, saldırıda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Patlama noktasından fotoğraf paylaşan bazı sosyal medya hesapları ise, ölü sayısının 100'den fazla olduğunu bildiriyor.Patlamada yaralanan 50'den fazla sivilin 23'ü tedavi için Kilis'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilen yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralı bir sivil, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Doğan haber ajansı, saldırı sonrası Türk ordusunun alarm durumuna geçtiğini aktarıyor.Azez, daha önce de IŞİD'in birçok saldırısına hedef olmuştu. Son patlama, 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesten sonraki en büyük can kaybına yol açtı.