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21 Nisan 2017 Cuma 16:29

O Ülkede Büyük Facia: 20 Çocuk Öldü

O Ülkede Büyük Facia: 20 Çocuk Öldü
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OKUL SERVİSİ İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 20 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Güney Afrika’da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 20 çocuk hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, başkent Pretorya’nın kuzeyindeki Mpumalanga eyaletinde, 5-10 yaşlarındaki çocukları taşıyan okul servisi ile bir tır çarpıştı. Çarpışma sonrası alev alan servis minibüsündeki 20 çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ulaştırma Bakanı Joe Maswanganyi, çocukların ailelerine baş sağlığı diledi.

Güney Afrika'da Paskalya Bayramı döneminde meydana gelen trafik kazalarında toplam 235 kişi hayatını kaybetti.

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