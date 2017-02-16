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16 Şubat 2017 Perşembe 16:52

O Ülkede Bombalı Saldırı: 47 Ölü, 50 Yaralı

O Ülkede Bombalı Saldırı: 47 Ölü, 50 Yaralı
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BAŞKENT BAĞDAT'TA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA DÜZENLENEN SALDIRIDA 47 KİŞİ ÖLDÜ, 50 KİŞİ YARALANDI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir oto galerisine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 47 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin güneyindeki El-Beyya oto galerileri bölgesinde park halindeki bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 47 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bağdat’ın doğusundaki Es-Sadr semtinde dün yine bir oto galerisinde düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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O Ülkede Türbeye Bombalı Saldırı: 50 Ölü

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