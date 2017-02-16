O Ülkede Bombalı Saldırı: 47 Ölü, 50 Yaralı

Bağdat’ın doğusundaki Es-Sadr semtinde dün yine bir oto galerisinde düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin güneyindeki El-Beyya oto galerileri bölgesinde park halindeki bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 47 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.