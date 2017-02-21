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21 Şubat 2017 Salı 09:42

O Ülke Şokta! İntihar Saldırısında 4 Kişi Öldü

O Ülke Şokta! İntihar Saldırısında 4 Kişi Öldü
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PAKİSTAN'IN ÇARSADDA KENTİNDE BULUNAN YEREL MAHKEMEYE DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında avukatların da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, üç canlı bomba, mahkemeye ana kapıdan girmeye çalışırken emniyet yetkililerince fark edildi. Etrafa ateş açan ve el bombası atan saldırganlara polisin karşılık vermesi sonucu bir teröristin kapıda öldürüldüğü, ikincisinin mahkemeye girer girmez etkisiz hale getirildiği belirtildi. Üçüncü teröristin ise üzerindeki patlayıcı infilak ettirmesiyle 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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