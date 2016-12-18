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18 Aralık 2016 Pazar 11:55

O Ülke Şokta! 29 Kişi Öldü

O Ülke Şokta! 29 Kişi Öldü
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İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 29 KİŞİ ÖLDÜ

Afganistan'ın batısındaki Farah ve Herat vilayetlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 29 kişi hayatını kaybetti.

Farah Valiliği sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Farah'tan başkent Kabil'e giden yolcu otobüsünün, Farah'ın Gulistan ilçesine bağlı Tut bölgesinde yakıt tankeriyle çarpıştığını belirtti.

Kazada aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Mehri, 41 kişinin yaralandığını söyledi.

Mehri, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını, kazanın sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiğini vurguladı.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, Herat'ın Guzere ilçesine bağlı Mir Davud bölgesinde seyir halindeki otobüsün tırla çarpıştığını belirtti.

Kazada 15 kişinin öldüğünü dile getiren Farhad, 38 kişinin yaralandığını, yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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