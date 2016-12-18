O Ülke Şokta! 29 Kişi Öldü

Kazada aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Mehri, 41 kişinin yaralandığını söyledi.

Afganistan'ın batısındaki Farah ve Herat vilayetlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 29 kişi hayatını kaybetti.