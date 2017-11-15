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15 Kasım 2017 Çarşamba 14:22

O Elmas Rekor Fiyata Satıldı

O Elmas Rekor Fiyata Satıldı
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2016 yılında Angola'da bulunan dünyanın en büyük elması Cenevre'de düzenlenen bir açık artırmada 25 milyon pound'a (32.7 milyon dolar) alıcı buldu

İsviçre’nin Cenevre şehrinde Christie’s tarafından düzenlenen açık artırmada satışa çıkan ve bir açık artırmada satılan en büyük elmas olma özelliğini taşıyan “The Art of Grisogono” rekor fiyata alıcı buldu.

2016 yılında Angola’da bulunan 163.41 karatlık elmas 32.7 milyon dolara satıldı. Açık artırmaya telefonla katılan alıcının kimliği ise gizli tutuluyor.



KOLYEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Elmaslar için en değerli renk kategorisi olan “D” kategorisinde şeffaflığa sahip olan elmas, Angola’da bulunan Lulo madeninde 404 karatlık ham elmastan kesilmişti. Hollanda’nın Antwerp şehrinde uzmanlar tarafından kesilerek “kusursuz” şekline getirildi.
Kolyenin sol kısmı zümrütlerle süslenirken sağ tarafı ise küçük elmaslardan oluşuyor.


 
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