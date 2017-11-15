O Elmas Rekor Fiyata Satıldı

İsviçre’nin Cenevre şehrinde Christie’s tarafından düzenlenen açık artırmada satışa çıkan ve bir açık artırmada satılan en büyük elmas olma özelliğini taşıyan “The Art of Grisogono” rekor fiyata alıcı buldu.2016 yılında Angola’da bulunan 163.41 karatlık elmas 32.7 milyon dolara satıldı. Açık artırmaya telefonla katılan alıcının kimliği ise gizli tutuluyor.Elmaslar için en değerli renk kategorisi olan “D” kategorisinde şeffaflığa sahip olan elmas, Angola’da bulunan Lulo madeninde 404 karatlık ham elmastan kesilmişti. Hollanda’nın Antwerp şehrinde uzmanlar tarafından kesilerek “kusursuz” şekline getirildi.Kolyenin sol kısmı zümrütlerle süslenirken sağ tarafı ise küçük elmaslardan oluşuyor.