Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

NYT: Türkiye artık gerçekten Suriye'yi tokmakla vuruyor

New York Times gazetesi, Başbakan Erdoğan’ın Suriye’ye yaptırım açıklayacağına dikkat çekerken....

NYT: Türkiye artık gerçekten Suriye'yi tokmakla vuruyor

New York Times gazetesi, Başbakan Erdoğan’ın Suriye’ye yaptırım açıklayacağına dikkat çekerken....

05 Ekim 2011 Çarşamba 12:16
NYT: Türkiye artık gerçekten Suriye'yi tokmakla vuruyor
banner238

New York Times gazetesi, Başbakan Erdoğan’ın Suriye’ye yaptırım açıklayacağına dikkat çekerken, Obama Yönetimi’nin bir yetkilisinin Türkiye için sarfettiği "Şimdi gerçekten tokmakla vuruyorlar. Birdenbire çok hızlı harekete ediyorlar" sözlerini aktırdı. Gazete ayrıca, Türkiye’nin, Suriye konusunda "vahşi kart" olmayı sürdürdüğü yorumunu da yaptı.

Suriye, Batılı medyanın ilgi odağını olmayı sürdürürken, Türkiye’nin bu ülkeye yönelik tutumu da tartışılıyor. New York Times gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yaptırım açıklayacağına dikkat çekerken, Obama Yönetimi’nin bir yetkilisinin Türkiye için sarf ettiği, "Şimdi gerçekten tokmakla vuruyorlar. Birdenbire çok hızlı harekete ediyorlar" sözlerini aktırdı.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin, Suriye konusunda "vahşi kart" olmaya devam ettiği görüşünü de öne sürdü. New York Times gazetesi, Suriye ile ilgili geniş haberinde bu ülkenin ekonomik zorluklarına, Suriye hükümetinin daha önce tüketim malları ithalatını yasaklayan kararından fiyatlar fırlaması ve büyük tepki görmesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti.

-"SINIRDAKİ TATBİKAT ŞAM’A BASKIYI ARTIRMA ADIMI" BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye karşıtı tasarının Rusya ve Çin tarafından veto edildiğine de dikkat çeken gazete, Türkiye’nin Suriye’ye yaklaşımına değinirken de Türkiye’nin, Suriye sınırında askeri tatbikatları başlatacağını açıkladığına işaret ederek, tatbikatın sınıra yakın yapılacak olmasını, "Türkiye’nin, Şam üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik bir adımı" olarak değerlendirdi. Obama Yönetiminin bir yetkilisinin Türkiye’nin açıklamasına ilişkin "Şimdi gerçekten tokmakla vuruyorlar.

Birdenbire çok hızlı harekete ediyorlar" sözlerini de aktardı. NYT de, haberinde Türkiye ile ilgili olarak şu yorumu da yaptı: "Türkiye, Suriye’deki gelişmeler konusunda bir vahşi kart (joker gibi) olmaya devam ediyor. Bir zamanlar Sayın Esad’ın en yakın müttefiklerinden biri olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Esad’ın, niyetleri konusunda defalarca Sayın Erdoğan ve diğer bazı Türk yetkililerini yanıltmasından sonra artık Suriye Cumhurbaşkanı ile iletişim kurmayacağını söyledi.

Türk yetkilileri de, yakında, muhtemelen bu hafta, yaptırımlar getireceklerini ifade ettiler böylece potansiyel olarak Suriye’nin ekonomik zorluklarını daha da derinleştirilecek. Türkiye, özellikle Türk sınırına yakın Halep’te ekonomik bağları güçlendirmişti."(ANKA)

Son Güncelleme: 05.10.2011 12:16
Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANSuriyeNewYorkTimes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim