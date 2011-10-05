NYT: Türkiye artık gerçekten Suriye'yi tokmakla vuruyor

New York Times gazetesi, Başbakan Erdoğan’ın Suriye’ye yaptırım açıklayacağına dikkat çekerken, Obama Yönetimi’nin bir yetkilisinin Türkiye için sarfettiği "Şimdi gerçekten tokmakla vuruyorlar. Birdenbire çok hızlı harekete ediyorlar" sözlerini aktırdı. Gazete ayrıca, Türkiye’nin, Suriye konusunda "vahşi kart" olmayı sürdürdüğü yorumunu da yaptı.

Suriye, Batılı medyanın ilgi odağını olmayı sürdürürken, Türkiye’nin bu ülkeye yönelik tutumu da tartışılıyor. New York Times gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yaptırım açıklayacağına dikkat çekerken, Obama Yönetimi’nin bir yetkilisinin Türkiye için sarf ettiği, "Şimdi gerçekten tokmakla vuruyorlar. Birdenbire çok hızlı harekete ediyorlar" sözlerini aktırdı.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin, Suriye konusunda "vahşi kart" olmaya devam ettiği görüşünü de öne sürdü. New York Times gazetesi, Suriye ile ilgili geniş haberinde bu ülkenin ekonomik zorluklarına, Suriye hükümetinin daha önce tüketim malları ithalatını yasaklayan kararından fiyatlar fırlaması ve büyük tepki görmesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti.

-"SINIRDAKİ TATBİKAT ŞAM’A BASKIYI ARTIRMA ADIMI" BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye karşıtı tasarının Rusya ve Çin tarafından veto edildiğine de dikkat çeken gazete, Türkiye’nin Suriye’ye yaklaşımına değinirken de Türkiye’nin, Suriye sınırında askeri tatbikatları başlatacağını açıkladığına işaret ederek, tatbikatın sınıra yakın yapılacak olmasını, "Türkiye’nin, Şam üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik bir adımı" olarak değerlendirdi. Obama Yönetiminin bir yetkilisinin Türkiye’nin açıklamasına ilişkin "Şimdi gerçekten tokmakla vuruyorlar.

Birdenbire çok hızlı harekete ediyorlar" sözlerini de aktardı. NYT de, haberinde Türkiye ile ilgili olarak şu yorumu da yaptı: "Türkiye, Suriye’deki gelişmeler konusunda bir vahşi kart (joker gibi) olmaya devam ediyor. Bir zamanlar Sayın Esad’ın en yakın müttefiklerinden biri olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Esad’ın, niyetleri konusunda defalarca Sayın Erdoğan ve diğer bazı Türk yetkililerini yanıltmasından sonra artık Suriye Cumhurbaşkanı ile iletişim kurmayacağını söyledi.

Türk yetkilileri de, yakında, muhtemelen bu hafta, yaptırımlar getireceklerini ifade ettiler böylece potansiyel olarak Suriye’nin ekonomik zorluklarını daha da derinleştirilecek. Türkiye, özellikle Türk sınırına yakın Halep’te ekonomik bağları güçlendirmişti."(ANKA)