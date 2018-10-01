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NYT'den Trump'ın Göçmen Politikasına Tepki

NYT'den Trump'ın Göçmen Politikasına Tepki

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:22
NYT'den Trump'ın Göçmen Politikasına Tepki

NEW YORK TİMES'IN (NYT) YAYIN KURULU'NUN KALEME ALDIĞI "YÜZLERCE ÇOCUK ÇÖLDE ÇÜRÜYOR. TRUMP'IN MERHAMETSİZ POLİTİKALARINI BİTİRİN" BAŞLIKLI MAKALEDE, TRUMP YÖNETİMİNİN GÖÇMEN ÇOCUKLARA YÖNELİK POLİTİKALARI ELEŞTİRİLEREK, BUNA SON VERİLMESİ ÇAĞRISI YAPILDI

MAKALEDEN: "ASLINDA SON İKİ YILDA ABD'YE GÖÇMEN AKINI ÖNCEKİ YILLARDAN DAHA BÜYÜK DEĞİL. BUNA KARŞILIK, BU KONUDA SUÇLANACAK ŞEY TRUMP YÖNETİMİNİN ACIMASIZ POLİTİKALARIDIR"

"ABD'NİN GÖÇMENLERLE İLGİLİ KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ZORLUKLARIN UZUN VADELİ ÇÖZÜMÜ ANCAK SİYASİ ANLAŞMA VE RESMİ POLİTİKALARIN KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE MÜMKÜN OLACAKTIR"

"HAYATLARI ZATEN ALTÜST OLMUŞ ÇOCUKLARI DAHA FAZLA TRAVMAYA MARUZ BIRAKMAK VE SÜRESİZ OLARAK TUTUKLAMAK, YALNIZCA BU ÜLKENİN SAVUNMASIZ KAHVERENGİ TENLİ ÇOCUKLARA KARŞI DAVRANIŞININ UTANCINI DERİNLEŞTİRİR"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) Yayın Kurulu'nun kaleme aldığı makalede, Trump yönetiminin göçmen çocuklara yönelik politikaları eleştirilerek, buna son verilmesi çağrısı yapıldı. 

NYT'nin Yayın Kurulu,  "Yüzlerce çocuk çölde çürüyor. Trump'ın merhametsiz politikalarını bitirin" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ülkedeki düzensiz göçmen çocukların tutuklanmasına yönelik krizi Trump yönetiminin yarattığı savunulan yazıda, "Şu ana kadar çocuk yaştaki neredeyse 2 bin düzensiz göçmen, gecenin köründe sığındıkları yerlerden alınıp, otobüslere bindirilerek, Teksas'ta çölün ortasındaki Tornillo kentindeki çadır kente gönderildi." bilgisi paylaşıldı. 

Trump yönetimi döneminde düzensiz göçmen çocukların tutuklanma oranında ciddi bir artış olduğuna dikkatin çekildiği makalede, "Aslında son iki yılda ABD'ye göçmen akını önceki yıllardan daha büyük değil. Buna karşılık bu konuda suçlanacak şey Trump yönetiminin acımasız politikalarıdır." değerlendirmesinde bulunuldu. 

"ÇOCUKLAR ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ"

Yazıda, sınır bölgelerinde ailelerinden ayrılan çocuklara bakmak isteyen akrabaları ya da tanıdıklarına yönelik kanunların da sıkılaştığı belirtilerek, "Çocuklara sponsor olacak kişiler uzak tutuldukça, yalnız olan göçmen çocuklardan birçoğu federal gözetim altında çıkmaza sürüklendi." ifadesi kullanıldı.

Teksas eyaletindeki çocuk göçmen tutuklu merkezlerinin fiziksel ve cinsel istismar gibi konularda çocuklara gerekli güvenliği sağlamadığının vurgulandığı yazıya, şu ifadelerle son verildi: 

"ABD'nin göçmenlerle ilgili karşı karşıya kaldığı zorlukların uzun vadeli çözümü ancak siyasi anlaşma ve resmi politikaların kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacaktır ancak hayatları zaten altüst olmuş çocukları daha fazla travmaya maruz bırakmak ve süresiz olarak tutuklamak, yalnızca bu ülkenin savunmasız kahverengi tenli çocuklara karşı davranışının utancını derinleştirir. Bu çocuklar bizim başarısızlıklarımızın izlerini silmek için hayatlarını harcar."

Son Güncelleme: 01.10.2018 21:50
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