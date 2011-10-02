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Nuray Sayarı’dan sevdiğiniz kişiyi kendinize çekmenin sırları

Aşkı, mutluğu ve istediğiniz kişiyi hayatınıza nasıl çekeceğinizi bilemiyor musunuz?

Nuray Sayarı’dan sevdiğiniz kişiyi kendinize çekmenin sırları

Aşkı, mutluğu ve istediğiniz kişiyi hayatınıza nasıl çekeceğinizi bilemiyor musunuz?

02 Ekim 2011 Pazar 10:02
Nuray Sayarı’dan sevdiğiniz kişiyi kendinize çekmenin sırları
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Mutlu olmanın sırrı, istediklerinize ulaşmaktan geçiyorsa, aşkı arıyor ancak bir türlü doğru ilişkiyi yakalayamıyorsanız, belki de niyetinizi ya da enerjinizin doğruluğunu sorgulamanız gerekiyordur. Gerekli enerji çalışmalarını yapıp, enerjinizi düzelttiğiniz zaman isteklerinizin aslında o kadar da imkansız olmadığını göreceksiniz? Nasıl mı? Nuray Sayarı’ya sizler için sorduk…

Aşk duygusunu en çok hangi çakramız etkiler?
Tek bir çarka değil. Hem kalp hem de kök çakramız aşk duygusunu etkiler. Kalp çakramız yeşildir, seksüel alanı temsil eden kök çakramızın rengi de kırmızı. Bu iki çarkamızı sürekli güçlü tutmalıyız. Bunun için bazı enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Eğer hiçbir enerji çalışması bilmiyorsanız size basit bir yöntem önereyim;

Sol elinizi kök çakranıza yani göbek deliğinizin altına, sağ elinizi de kalbinizin üzerine koyun. Derin derin nefes alın verin. Burnunuzdan alın, ağzınızdan verin. 3 kez bunu tekrarlayın. Sonra gözlerinizi kapatın. Bir yeşil renk hayal edin. Kalbinizin rengi olan yeşille, şifalanmaya niyet ettim deyin ve auranızı şifalandırın. Evrenin enerjisine inanın.. Sonra kök çakranızı yani kırmızı rengi düşünün. Evrenin enerjisi ile kök çakranızı şifalandırmaya niyet edin.

 Peki, kendimizi şifalandırdığımızı ve çakralarımızı güçlendirdiğimizi düşünelim. Bu çalışmaları yaptıktan sonra istediğimiz herkesi hayatımıza çekebilir miyiz?

Eğer istediğiniz erkeğin ya da kadının bir ilişkisi yoksa doğru enerjideyseniz çekersiniz. Unutmayın, imkansız aşk yoktur. Tek imkansız olan aşk, yasak olan aşktır. Çünkü bu noktada başkasının kırılacağı bir ilişkiden ya da bir başkasını kandırmaktan bahsediyoruz. Enerjiniz düzgün olmadığı sürece böyle şeylerin olmasını da bekleyemezsiniz. Her şeyin başı saf ve iyi niyet!

Peki, enerjimizde herhangi bir bozukluk olmadığı halde, pek çok kişi aynı şeyi isterse ne olur?
Böyle bir durumda düşünceleri en temiz olan, enerjisi en düzgün olan istenen şeye ulaşacaktır. Aslında öyle çok karmaşık bir durum yok ortada, gayet basit, sadece doğru düşünün ve istemesini bilin. İsteklerin sınırı yoktur. 100 şey isterseniz de olur. Düşüncelerine sınır koyan biz insanlarız. Sınırları düşüncelerinizden kaldırdığınız takdirde olamayacak hiçbir şey yok.

Sevip sevileceğimiz, mutlu bir ilişkiyi nasıl bulacağız?
Önce kendinizi sevecek, kendinize değer vereceksiniz. Temelde bu yatar. Eğer siz kendinize değer verir, kendinizi severseniz, karşınızdaki kişi de sizi sevecek ve değer verecektir. Bu aslında tüm ilişkiler için geçerlidir. Kendinize haksızlık eder ya da değer vermezseniz, size haksızlık edecek insanları hayatınıza çekersiniz. Unutmayın, düşüncelerinizle yaratıyorsunuz!
Son Güncelleme: 02.10.2011 10:02
Anahtar Kelimeler:
NuraySayarıAşkçakraKalp
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