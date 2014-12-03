Nükleer Santralde Kaza

Ukrayna Başbakanı Arseny Yatseniuk kazanın, ülkenin güneydoğusundaki Zaporizhye santralinde meydana geldiğini duyurdu. Ukrayna Enerji Bakanı Volodymyr Demchyshyn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Zaporizhye Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazanın bölgede bir tehlikeye sebep olmayacağını, sorunun iki gün içinde giderileceğini duyurdu. Interfax ajansı kazanın santralin 3'üncü bloğunda bulunan 1000 megawattlık reaktörde meydana geldiğini belirtti.