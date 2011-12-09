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Nüfus Sayımının İlk Sonuçları Açıklandı

Geçici sonuçlarına göre ülke nüfusunun 294 bin 906 olduğu açıklandı

Nüfus Sayımının İlk Sonuçları Açıklandı

Geçici sonuçlarına göre ülke nüfusunun 294 bin 906 olduğu açıklandı

09 Aralık 2011 Cuma 16:17
Nüfus Sayımının İlk Sonuçları Açıklandı
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KKTC’de 4 Aralık’ta yapılan Genel Nüfus ve Konut Sayımı’nın geçici sonuçlarına göre ülke nüfusunun 294 bin 906 olduğu açıklandı.

Başbakan İrsen Küçük, nüfus ve konut sayımı geçici sonuçlarını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, KKTC’nin de - facto nüfusu, bir önceki nüfus sayımının yapıldığı 30 Nisan 2006’dan bu yana yüzde 11.2 oranında artarak 294 bin 906’ya ulaştı.

Geçici sonuçlara göre Lefkoşa İlçesi 98 bin 739; Gazimağusa İlçesi 69 bin 273; Girne İlçesi 72 bin 284; Güzelyurt İlçesi 31 bin 254 ve İskele İlçesi de 23 bin 356 nüfusa sahip.

Başbakan Küçük, BM gözlemcilerinin denetlediği 4 Aralık günü, sokağa çıkma yasağı da uygulanarak yapılan sayımdan sonra halktan gelen bildirimlerle 900 kişinin daha sayıma dahil edildiğini; şeffaflık ve açıklık gereği ilk verileri kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Küçük, sayıma katkıda bulunan DPÖ, kaymakamlıklar ve görev alanlara teşekkür de etti.

Son Güncelleme: 09.12.2011 16:17
Anahtar Kelimeler:
KktcIrsen KüçükNüfus Sayımı
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