Nüfus Sayımında Sokağa Çıkmak Yasak

KKTC’de nüfus sayımı 4 Aralık Pazar günü yapılacak.

Yaklaşık 12 gün kalan sayım için hazırlıklar devam ederken Bakanlar Kurulu, 4 Aralık Pazar günü 05.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin kararnameyi onayladı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), sayımın ardından toplam nüfusu 2-3 gün; ayrıntılı dökümü ise 2-3 ay içinde açıklayacak.

Nüfus sayımında 7 bin sayım memuru görev yapacak. Yedekler ve kontrol memurları ile görevli sayısı yaklaşık 7 bin 500 olacak.

Köylerin belediyelere bağlanması nedeniyle belediyeler çatısı altında yapılacak nüfus sayımında, iş gücüne yönelik çalışma hayatını belirleyici sorular da sorulacak.

DPÖ Müsteşarı Ali Korhan, 27 Kasım olarak açıklanan ancak ÖSYM’nin Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sınavına denk gelmesi nedeniyle 4 Aralık’a ertelenen nüfus sayımına yönelik olarak bugünlerde gazetelerde yoğun bir duyuru ve bilinçlendirme kampanyasına başlayacaklarını belirtti.

Bina cetvellerinin bölgelere ve gruplara ayrılarak oralara gönderilecek nüfus sayım memurlarının tespiti çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Korhan, daha sonra da nüfus sayımında görev yapacak personelin eğitiminin yapılacağını belirtti.

KKTC’de 15 Aralık 1996'da yapılan sayımda KKTC’nin nüfusu 200 bin 587 , 2006 yılında yapılan sayımda ise 256 bin 644 olarak açıklanmıştı.

NUFUS SAYIMI KARARI

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ali Korhan, nüfus sayımlarının ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını daha iyi değerlendirebilmek için 10 yılda bir yapıldığını kaydetti.

KKTC’de son nüfus syımının 2006 yılında yapıldığını ve bu yapılırken son kez eve kapanarak yapılacağının açıklandığını, çalışmaların da o yönde sürdüğünü anlatan Korhan, “Ancak AB ülkeleri ve Türkiye’de 2011’de nüfus sayımı yapılması ve görüşmelerde de ihtiyaç duyulan bir veri özelliği taşıması nedeniyle bu yıl bunu gerçekleştirmk zorunda kaldık” dedi.

Kısa bir hazırlık süresi ve yoğun çalışma içine girdiklerini kaydeden Korhan, çalışmalara 17 Eylül’de Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla birlikte başlandığını söyledi.

HAZIRLIKLAR

İlk belirlenen tarihin 27 Kasım olduğunu ifade eden Korhan, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın hemen ardından çalışmalara başlanarak Merkez Sayım Komitesi ve daha sonra da bölge sayım komitelerinin oluşturulduğunu ve adres çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Korhan şöyle devam etti:

“Nüfus sayımlarında en önemli konulardan biri de adres çerçevesinin oluşturulmasıdır. Nüfus syımında ziyaret edilecek hanelerin önceden belirlenmesi, eksik olanların tamamlanması, sokak isimlerinin tamamlanarak binalar cetvelinin oluşturulması en önemli unsur. Burada yapılan hatalar veya eksiklikler nüfus sayımında bizi sıkıntıya sokar.

Bölge sayım komiteleri, binalar cetvellerini tamamladı. Şimdi bu bina cetvellerinin bölgelere ve gruplara ayrılarak oralara gönderilecek nüfus sayım memurlarının tespiti çalışmaları yapılıyor. Bunun ardından nüfus sayımında görev yapacak personelin eğitimi yapılarak 4 Aralık’ta sayım gerçekleşecek.”

7 BİN SAYIM MEMURU

Nüfus Sayımı’nda 7 bin sayım memurunun görev yapacağını ifade eden Ali Korhan, bunlara yüzde 10 yedek de belirleneceğini, yedekler ve kontrol memurları ile rakamın 7 bin 500’e çıkacağını söyledi.

Eksik sayım memurlarını tamamlamak için gazetelere ilanlar verdiklerini belirten Ali Korhan, gazetelerde nüfus sayımına yönelik yoğun bir duyuru ve bilinçlendirme kampanyasına da başlayacaklarını kaydetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa Çıkma Yasağı Kararnamesi’nin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ifade eden Korhan, sayım günü sabah saat 05.00’den akşam saat 18.00’e kadar sokağa çıkmanın yasak olacağını belirtti.

TARİH ERTELEME NEDENİ “ALES”

Nüfus Sayımı için ilk belirlenen tarihin 27 Kasım olduğunu ancak o tarihde ÖSYM tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) olması nedeniyle sayımı 4 Aralık tarihine almak durumunda kaldıklarını da anlatan Korhan, sınavın Türkiye ile birlikte yapılmakta olması ve ertelemenin sözkonusu olmaması nedeniyle öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi için bu kararın alındığını kaydetti.

RUM TARAFINDA SAYIM SÜRÜYOR

Rum tarafında “Adrese Dayalı Sistem” le yapılmakta olan sayımın 1 Ekim’de başladığını ve bu ayın sonuna kadar devam edeceğini belirten Ali Korhan, “Bizim de hadefimiz adrese dayalı sayımdı ancak bu kısa sürede yetiştirmek mümkün olmadı” dedi.

Adrese dayalı sayım için İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Yasası’nda bazı değişiklikler gerektiğini anlatan Korhan, altyapının da çok iyi olması gerektiğini söyledi.

Korhan, hazırlanmakta olan binalar cetvelinin, ileride yapılabilecek adrese dayalı sisteme temel teşkil edeceğini kaydetti.

BM GÖZLEMCİSİ İLE TOPLANTI

Birleşmiş Milletler’den geçen ay bir gözlemcinin geldiğini ve kendisi ile toplantı yaparak durumu aktardıklarını ifade eden Ali Korhan, Girne ve Güzelyurt bölgesinde de bölge çalışanları ile araziye çıkarak kendi denetimlerini yaparak raporlarını cumhurbaşkanlığına ilettiğini söyledi.

ÜLKEDE İZİNSİZ BULUNANLAR

Nüfus sayımlarının genelde beyan usulü olduğuna dikkat çeken Korhan, ülkede izinsiz bulunanları da belirlemeye çalışacaklarını ancak tam rakamı belirlemenin mümkün olmayabileceğini söyledi.

Adres ve bina cetvellerinin oluşturulmasında işyerleri, sanayi bölgeleri, işçi bölgelerine teker teker gidilerek tespitler yapıldığını ve nüfus sayımında buralara da gidileceğini ifade eden DPÖ Müsteşarı Ali Korhan, “Ama beyana dayalı sistem olduğu için zorlama yapamayacağımızın bilincindeyiz” ifadesini kullandı.

BELEDİYE ÇATISI ALTINDA

2006’da yapılan Nüfus ve Konut Sayımı’nda tüm köylerin belediyelere bağlı olmadığını hatırlatan Ali Korhan, belediyeler ve kaymakamlıklara bağlı nüfus bulunduğunu ancak bu sefer tüm nüfusun belediyeler çatısı altında sayılacağını kaydetti.

SAYIM MEMURLARI EĞİTİLECEK

Nüfus sayım memuru olarak çalışacak kişilerin lise mezunu ve üzeri kişileri tercih etmekte olduklarını anlatan Korhan, genelde kamu görevlilerinden başlayıp, üniversite mezunu işsizlere ağırlık verdiklerini ancak her sefer yeterli sayıyı bulamadıkları için üniversite öğrencilerini de kabul etmekte olduklarını ifade etti.

Sayım için büyük oranda sayım memuru eksiğini tamamladıklarını, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına duyuruların yapıldığını, gazete ilanları verildiğini ve üniversitelere de duyurular asıldığını vurguladı.

Korhan, DPÖ personelinin ilk olarak nüfus sayım memurlarını eğitecek personeli eğitime alacağını, sonra da eğitilen kişilerin bölgelerde çalışacak kişileri eğiteceğini söyledi.

ÇALIŞMA HAYATINI TESPİT İÇİN SORULAR

Nüfus sayımında soruların kişilere ve haneye yönelik olacağını belirten Korhan, sayımda işgücüne yönelik çalışma hayatını tespit edici soruların da yer alacağını kaydetti.

2006 NÜFUS SAYIMI

KKTC’de son 2006 yılında yapılan nüfus sayımında nüfus 256 bin 644 olarak açıklanmıştı.

Nüfusun 135 bin 106 kişi ile yüzde 52.6’sı KKTC, 42 bin 925 ile yüzde 16.7’si KKTC ve diğer, 70 bin 525 ile yüzde 27.5’i TC ve 8 bin 88 kişi ile yüzde 3.2’si diğer ülke vatandaşı olarak belirlenmişti.

2006 Nüfus Sayımı’na göre nüfus 138 bin 568 erkek ve 118 bin 76 kadından oluşuyordu.