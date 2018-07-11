banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93927
ALTIN
191.316
DOLAR
4.7579
STERLİN
6.2913
EURO
5.5739
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
Bir tecavüz vakası daha
BİR TECAVÜZ VAKASI DAHA
İşcan hırsızlıktan yakalandı
İŞCAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
25 Yaşındaki Abdülvahap Önar Kaldığı Otelin 4. Katından Düşerek Yaşamını Yitirdi
Kaldığı otelin 4.katından düştü!
banner282
Flaş Haber
Bir tecavüz vakası daha
Kapat

NSU davasında karar açıklandı

Almanya’da 8 Türk’ü öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

NSU davasında karar açıklandı

Almanya’da 8 Türk’ü öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:08
NSU davasında karar açıklandı

NSU davasında karar açıklandı

Almanya’da 8 Türk’ü öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yılı aşkın süredir devam eden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklandı.

6 Mayıs 2013'te başlayan ve Almanya'da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en uzun mahkeme süreçlerinden biri olan davada, neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

8’i Türk 10 kişiyi öldürdüler

Başsavcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011’de intihar ettikleri belirtilen Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ile davada suç ortağı olarak yargılanan Beate Zschaepe’den oluşan 3 kişilik NSU terör örgütü, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı düzenlemek ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanıyordu.

Terör üçlüsü, 1998'de yer altında faaliyetlerine başladıktan sonra geçimini banka soygunlarıyla sağladı.

NSU’nun kurbanları

NSU, ilk cinayetini 9 Eylül 2000'de işledi. Böhnhardt ve Mundlos, Nürnberg'de seyyar çiçekçi Enver Şimşek’i 8 kurşunla öldürdü.

19 Ocak 2001'de Köln'de bir İranlıya ait markete bombalı saldırı düzenleyen NSU üyeleri, 13 Haziran 2001’de Nürnberg’de terzi Abdurrahim Özüdoğru, 27 Haziran 2001’de Hamburg’da manav Süleyman Taşköprü, 29 Ağustos 2001’de Münih'te de market işleten Habil Kılıç'ı katletti.

Kılıç'ı öldürdükten sonra 2,5 yıl cinayetlerine ara veren Neonaziler, 25 Şubat 2004'te Rostock'ta döner büfesinde çalışan Mehmet Turgut’u vurdu.

NSU üyelerinin, 9 Haziran 2004'te Köln’de Türklerin yoğun yaşadığı Keup Caddesi’nde düzenlediği çivili bomba saldırısında 22 kişi yaralandı.

9 Haziran 2005'te Nürnberg kentinde döner büfesi işleten İsmail Yaşar’ı öldüren Mundlos ve Böhnhardt, 15 Haziran 2005’te Münih’te Yunan vatandaşı çilingir Theodoros Boulgarides'i, 4 Nisan 2006’da Dortmund’da büfe işleten Mehmet Kubaşık'ı, 6 Nisan 2006’da Kassel’de internet kafe işleten Halit Yozgat'ı ve 25 Nisan 2007’de Alman polis Michele Kiesewetter’i öldürdü.

Beate Zschaepe’nin cinayetler sırasında olay yerinde bulunduğuna ilişkin şimdiye kadar somut kanıt elde edilemedi. 8 Türk ve bir Yunan'ın öldürüldüğü cinayetlerde "Ceska 83" marka silah kullanıldığı tespit edildi.

NSU'nun tesadüfen ortaya çıkışı

Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, Kasım 2011'de bir banka soygunundan sonra karavanda ölü bulundu. İkilinin intihar ettiği öne sürülüyor.

Karavanda 2007'de Alman polis Kiesewetter’in cinayetinde kullanılan silah ele geçirildi. İkilinin cesetlerinin bulunduğu gün Beate Zschaepe, Zwickau'da Mundlos ve Böhnhardt ile kaldığı evi ateşe verdi. Kundaklanan evde yapılan aramada çok sayıda silah arasında cinayetlerde kullanılan Ceska 83 marka silah da vardı.

Zschaepe, cinayetleri NSU'nun işlediğini ortaya koyan itiraf videosunu gazetelere, siyasi partilere ve derneklere gönderip arkadaşlarının intiharından 4 gün sonra 8 Kasım 2011’de polise teslim oldu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da Kömür Ocağında Göçük
İran'da Kömür Ocağında Göçük
Hindistan'da Toprak Kayması: 9 Ölü
Hindistan'da Toprak Kayması: 9 Ölü
İsveç Kilisesi'nden “Yağmur Duası“ İsteği
İsveç Kilisesi'nden “Yağmur Duası“ İsteği
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocukların Sağlık Durumu İyi!
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocukların Sağlık Durumu İyi!
Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!
Korku filmini aratmıyor… Bu kare göründüğü gibi değil!
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'e asker gönderdi
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'e asker gönderdi
Pakistan'da mitinge canlı bombalı saldırı: 12 ölü
Pakistan'da mitinge canlı bombalı saldırı: 12 ölü
Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı
Nijerya'da şiddetli fırtına nedeniyle tekne battı
İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü
İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü
BM'den İsrail'e “Gazze'ye ticaret yasağını kaldır“ çağrısı
BM'den İsrail'e “Gazze'ye ticaret yasağını kaldır“ çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim