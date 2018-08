Heyecanla beklenen Samsung'un Amiral Gemisi telefonu Galaxy Note 9 tanıtıldı. Samsung Galaxy Note 9'un özellikleri ve fiyatı belli oldu. Note 9, Samsung Galaxy Note serisinini en pahalı telefonu olarak dikkat çekiyor. İşte özellikleri ve fiyatı... Samsung yeni amiral telefonu Galaxy Note 9’u resmen duyurdu. New York’ta gerçekleştirilen lansman ile Note 9’un fiyatı ve özellikleri belli oldu. İşte Samsung Galaxy Note 9 hakkında merak edilenler. NOTE 9 ÖZELLİKLERİ Samsung'un yeni Note modeli, Galaxy Note 9, teknik özellik noktasında, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin izinden gidecek. İşlemci noktasında, Exynos 9810 ve Snapdragon 845 işlemciler yer alacak. Bu işlemci farkı, her zaman olduğu gibi bölgesel olarak değişecek ve ülkemizde Exynos 9810 işlemcili modeli göreceğiz. RAM kapasitesi noktasında da, 6 GB RAM artık kesinleşti. Bir diğer öneml sürpriz ise, 8 GB RAM kapasitesi. Bu iki RAM kapasitesi, dahili hafıza ile ikili oluşturacak. 128 GB kapasiteli modelde 6 GB RAM, 512 GB kapasiteli modelde ise 8 GB RAM kapasitesi olacak. MicroSD kart desteği ise Note serisinin önemli kozlarından olmaya devam ediyor. SERİNİN EN BÜYÜK BATARYALI MODELİ Galaxy Note 9, ekran boyutu kısmında da az da olsa bir büyüme gösterecek. 6.3 inç ekran boyutuna sahip olan Note 8 modelinin ardından, Note 9 modelinin ekran boyutu 6.4 inç seviyesine yükseldi. Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden Samsung, çentiklik ekran tasarımı yerine, kavisli ekran ile Infinity Display anlayışını sürdürecek. Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 seviyesinde olacak. 4000 mAh bataryaya ev sahipliği yapan model, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip. NOTE SERİSİNİN EN PAHALI TELEFONU OLDU Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 9, şu ana kadar çıkanen pahalı Note modeli olacak gibi görünüyor. Ülkemizde 6499 TL olarak listenen telefonun, Avrupa'daki fiyatı da 1000 Euro olarak sızdırılmış durumda.