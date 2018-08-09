banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97185
ALTIN
216.666
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1464
EURO
6.3411
BRT Yasta
BRT YASTA
Karides hırsızları biri tutuklu biri serbest
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tarım yine tutuklandı
TARIM YİNE TUTUKLANDI
banner282

Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri ve fiyatı belli oldu

Heyecanla beklenen Samsung'un Amiral Gemisi telefonu Galaxy Note 9 tanıtıldı. Samsung Galaxy Note 9'un özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri ve fiyatı belli oldu

Heyecanla beklenen Samsung'un Amiral Gemisi telefonu Galaxy Note 9 tanıtıldı. Samsung Galaxy Note 9'un özellikleri ve fiyatı belli oldu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 20:26
Note 9 tanıtıldı! Samsung Galaxy Note 9’un özellikleri ve fiyatı belli oldu

Heyecanla beklenen Samsung'un Amiral Gemisi telefonu Galaxy Note 9 tanıtıldı. Samsung Galaxy Note 9'un özellikleri ve fiyatı belli oldu. Note 9, Samsung Galaxy Note serisinini en pahalı telefonu olarak dikkat çekiyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

Samsung yeni amiral telefonu Galaxy Note 9’u resmen duyurdu. New York’ta gerçekleştirilen lansman ile Note 9’un fiyatı ve özellikleri belli oldu. İşte Samsung Galaxy Note 9 hakkında merak edilenler. NOTE 9 ÖZELLİKLERİ Samsung'un yeni Note modeli, Galaxy Note 9, teknik özellik noktasında, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin izinden gidecek. İşlemci noktasında, Exynos 9810 ve Snapdragon 845 işlemciler yer alacak. Bu işlemci farkı, her zaman olduğu gibi bölgesel olarak değişecek ve ülkemizde Exynos 9810 işlemcili modeli göreceğiz. RAM kapasitesi noktasında da, 6 GB RAM artık kesinleşti. Bir diğer öneml sürpriz ise, 8 GB RAM kapasitesi. Bu iki RAM kapasitesi, dahili hafıza ile ikili oluşturacak. 128 GB kapasiteli modelde 6 GB RAM, 512 GB kapasiteli modelde ise 8 GB RAM kapasitesi olacak. MicroSD kart desteği ise Note serisinin önemli kozlarından olmaya devam ediyor. SERİNİN EN BÜYÜK BATARYALI MODELİ Galaxy Note 9, ekran boyutu kısmında da az da olsa bir büyüme gösterecek. 6.3 inç ekran boyutuna sahip olan Note 8 modelinin ardından, Note 9 modelinin ekran boyutu 6.4 inç seviyesine yükseldi. Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden Samsung, çentiklik ekran tasarımı yerine, kavisli ekran ile Infinity Display anlayışını sürdürecek. Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 seviyesinde olacak. 4000 mAh bataryaya ev sahipliği yapan model, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip. NOTE SERİSİNİN EN PAHALI TELEFONU OLDU Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 9, şu ana kadar çıkanen pahalı Note modeli olacak gibi görünüyor. Ülkemizde 6499 TL olarak listenen telefonun, Avrupa'daki fiyatı da 1000 Euro olarak sızdırılmış durumda.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
44 yeni öte gezegen keşfedildi!
44 yeni öte gezegen keşfedildi!
Whatsapp kullananları bekleyen tehlike
Whatsapp kullananları bekleyen tehlike
İklim uzmanlarından küresel felaket uyarısı
İklim uzmanlarından küresel felaket uyarısı
Kolombiya Filistin'i resmen tanıdı
Kolombiya Filistin'i resmen tanıdı
Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama
Yemen'de Çocukların Öldüğü Otobüs Saldırısına İlişkin Koalisyondan Açıklama
Porto Riko'daki Maria Kasırgası
Porto Riko'daki Maria Kasırgası
Meksika'da 7 Bin Yıllık İskelet Bulundu
Meksika'da 7 Bin Yıllık İskelet Bulundu
Dünyadaki En Yaşlı Kanada Geyiklerinden Biri Öldü
Dünyadaki En Yaşlı Kanada Geyiklerinden Biri Öldü
4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri
4 Yıl Aradan Sonra Biru’s Sebi’de Siren Sesleri
Fransa'da Fırtına Ve Sel Alarmı
Fransa'da Fırtına Ve Sel Alarmı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim