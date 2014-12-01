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Norveç'te Elektrikli Araç Kullanımı Artıyor

Araç sahiplerinin yakıt, yol ve park ücretleriyle vergi giderlerinden yakındığı Norveç'te, elektrikli araçlar neredeyse tüm giderlerden muaf olmasıyla dikkati çekiyor. Sağlanan kolaylıklar sonucunda, 2014 yılının ilk yarısında Batı Avrupa'da satılan elektrikli araçların yüzde 35'i bu ülkede bulunuyor.

Norveç'te Elektrikli Araç Kullanımı Artıyor

Araç sahiplerinin yakıt, yol ve park ücretleriyle vergi giderlerinden yakındığı Norveç'te, elektrikli araçlar neredeyse tüm giderlerden muaf olmasıyla dikkati çekiyor. Sağlanan kolaylıklar sonucunda, 2014 yılının ilk yarısında Batı Avrupa'da satılan elektrikli araçların yüzde 35'i bu ülkede bulunuyor.

01 Aralık 2014 Pazartesi 10:09
Norveç'te Elektrikli Araç Kullanımı Artıyor
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NORVEÇ, ELEKTRİK ARAÇ KULLANIMINA SAĞLADIĞI BÜYÜK TEŞVİKLERLE DİKKATİ ÇEKİYOR

YILDA 20 BİN KİLOMETRE YOL YAPAN BİR KULLANICI, ELEKTRİKLİ ARAÇLA 13 BİN LİRA TASARRUF YAPIYOR

YAKLAŞIK 3 MİLYON ARACIN BULUNDUĞU ÜLKEDE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISININ 2015 NİSAN AYINDA 50 BİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Araç sahiplerinin yakıt, yol ve park ücretleriyle vergi giderlerinden yakındığı Norveç'te, elektrikli araçlar neredeyse tüm giderlerden muaf olmasıyla dikkati çekiyor. Sağlanan kolaylıklar sonucunda, 2014 yılının ilk yarısında Batı Avrupa'da satılan elektrikli araçların yüzde 35'i bu ülkede bulunuyor.

Petrol zengini olmasına rağmen akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğu Norveç'te, araç vergileri, karayolları geçiş ücretleri, şehirlere giriş ücretleri gibi giderlerden bıkanlar için elektrikli araçlar, can simidi oldu.

Hükümetin her türlü teşviki uyguladığı elektrikli araç kullanıcıları, başkent Oslo, bazı büyük şehirler ve bekleme noktalarında ücretsiz şarj hizmeti alıyor. Otopark giderinin cep yaktığı ülkede elektrikli araç sahipleri, belediye otoparklarını bedava kullanma hakkının yanı sıra bütün yol vergilerinden de muaf. Otobüs ve taksilere özel şeritlerde sürüş hakkı tanınan elektrikli araçlar, sıfır gümrük uygulaması ve parça giderlerini düşüren uygulamalarla Norveçlileri cezbediyor.

YILDA 13 BİN TL TASARRUF

Her yıl ortalama 20 bin kilometre yol kateden bir sürücü, elektrikli araçlara geçmesi halinde yaklaşık 40 bin Norveç Kronu (13 bin TL) tasarruf ediyor.

Norveç'te teşviklerle beraber elektrikli araç kullanımı da arttı. 2012-2014 yıllarında elektrikli araç piyasası yaklaşık yüzde 500 artış gösterirken, 2014 yılının ilk yarısında Batı Avrupa'da satılan bütün elektrikli araçların yüzde 35'i, 5 milyon nüfuslu bu ülkede gerçekleşti.

Ekim 2014 itibarı ile yaklaşık 40 bin elektrikli aracın yollarda olduğu ülkede, araçların en çok bulunduğu bölge ise başkent Oslo ve çevresi. Araçların yaklaşık yüzde 45'i, araç vergilerinin en yoğun olduğu bu bölgede bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon aracın bulunduğu ülkede elektrikli araç sayısının 2015 Nisan ayında 50 bine ulaşması bekleniyor.

Elektrikli araç kullanımında belli markalar öne çıkıyor. Norveç'te en çok rağbet gören elektrikli araç markaları Nissan Leaf, Volkswagen E-up, BMW ı3 ve yeni piyasaya çıkan Tesla Model S.

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