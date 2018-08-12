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Nörobilimciler Kötümserliğin Kaynağını Buldu

HAYVANLARDA BEYNİN KAUDAT ÇEKİRDEK BÖLGESİNİN UYARILMASININ KARAR ALMA SÜRECİNDE KÖTÜMSERLİĞE YOL AÇTIĞI GÖZLENDİ

Nörobilimciler Kötümserliğin Kaynağını Buldu

HAYVANLARDA BEYNİN KAUDAT ÇEKİRDEK BÖLGESİNİN UYARILMASININ KARAR ALMA SÜRECİNDE KÖTÜMSERLİĞE YOL AÇTIĞI GÖZLENDİ

12 Ağustos 2018 Pazar 06:54
Nörobilimciler Kötümserliğin Kaynağını Buldu
HAYVANLARDA BEYNİN KAUDAT ÇEKİRDEK BÖLGESİNİN UYARILMASININ KARAR ALMA SÜRECİNDE KÖTÜMSERLİĞE YOL AÇTIĞI GÖZLENDİ
Ankara, 12 Ağustos 18 : Bilim insanları, beynin belirli bir bölgesinin uyarılmasıyla oluşan negatif duygulanımların karar alma sürecinde kötümser ve irrasyonel seçimlere yol açtığını belirledi.
ABD\'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) bağlı McGovern Beyin Araştırmaları Merkezi\'nde görevli araştırmacılar, hayvanlar üzerine yaptıkları deneylerde, beynin kaudat çekirdek bölgesinin uyarılmasının stres altında kötümser değerlendirmelerin biçimlendirildiği davranışlara yönelttiğini gözlemledi.
Hayvanların söz konusu bölgeden gelen uyaranların etkisi altında davranışlarının olası faydalarından daha çok olası kötü sonuçlarına odaklanarak karar verdikleri belirtildi.
Kötümser kara alma davranışının, ilk uyarımın ardından gün boyu sürebildiği de ifade edildi.
Bilim insanları bunun insanlarda depresyon ve anksiyete bozukluğu hastalıklarında da karşılaşılan bir duygulanım/eylem modeli olduğuna dikkati çekti.
Bulguların söz konusu hastalıkların tedavisi için yeni olanaklar sağlayabileceğini kaydeden araştırmanın başyazarı Ann Graybiel, "Anksiyete ve depresyon için bir vekalet makamı bulmuş gibiyiz." ifadesini kullandı.
Araştırmanın sonuçları "Neuron" adlı dergide yayımlandı.
(AA/DOĞ/SEL)
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