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Nobel Barış Ödülü: \'tecavüz Sılahına\' Karşı Çalışmalarıyla Bilinen Denıs Mukwege Ve Nadıa Murad\'a Verıldı

Oslo, 5 Ekim 18 : 2018 Nobel Barış Ödülü, tecavüzün savaşlarda bir silah olarak kullanılmasını engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalardan dolayı Kongolu jinekolog doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Nadia Murad\'a verildi.

Nobel Barış Ödülü: \'tecavüz Sılahına\' Karşı Çalışmalarıyla Bilinen Denıs Mukwege Ve Nadıa Murad\'a Verıldı

Oslo, 5 Ekim 18 : 2018 Nobel Barış Ödülü, tecavüzün savaşlarda bir silah olarak kullanılmasını engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalardan dolayı Kongolu jinekolog doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Nadia Murad\'a verildi.

05 Ekim 2018 Cuma 13:55
Nobel Barış Ödülü: \'tecavüz Sılahına\' Karşı Çalışmalarıyla Bilinen Denıs Mukwege Ve Nadıa Murad\'a Verıldı

Oslo, 5 Ekim 18 : 2018 Nobel Barış Ödülü, tecavüzün savaşlarda bir silah olarak kullanılmasını engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalardan dolayı Kongolu jinekolog doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Nadia Murad\'a verildi.
Nobel Ödülü\'yle ilgili yapılan açıklamada, "Her ikisi de bu tarz savaş suçlarına dikkat çekilmesine ve bunlarla mücadele edilmesine odaklanan çabalara önemli katkılar yaptı... İkisi de kendi yöntemleriyle savaş zamanlarındaki cinsel şiddetin daha çok görünür kılınması ve bunu yapanların da yaptıklarından sorumlu tutulması için mücadele etti" denildi.
DENIS MUKWEGE
Hayatının çoğunu Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'ndeki cinsel şiddet mağdurlarına yardım etmeye adayan jinekolog Denis Mukwege, yıllardır tecavüz mağdurlarının tedavisi için uğraşıyor.
Mukwege ve ekibinin, cinsel saldırılara maruz kalmış binlerce kişiyi tedavi ettiği biliniyor. 1955 doğumlu aktivist ve insan hakları savunucusu Kongolu jinekolog, savaş ortamında tecavüze uğrayan kadınları Bukavu’da kurduğu Panzi isimli hastanede etkili bir şekilde tedavi etmesiyle yakından tanınıyor. Kongolu doktor, aralarında BM insan hakları ödülünün de bulunduğu çok sayıda uluslararası ödüle sahip.
NADIA MURAD
Terör örgütü DEAŞ tarafından 2011\'de 21 yaşındayken kaçırılan ve 6 erkek kardeşi öldürülen Ezidi aktivist Nadia Murad, daha sonra örgütten kaçmayı başararak Almanya\'ya gitmişti. Eylül 2016\'da BM İyi Niyet Elçisi ilan edilen Murad, 2017\'de Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Vaclav Havel Ödülü\'ne layık görülmüştü. Kaçtığından beri insan ticaretini durdurmak için mücadele veren Murad, BM\'deki görevi sırasında ise özellikle insan ticareti mağduru mülteci kadın ve genç kızlar konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor.
(BBC/AA/FG)

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