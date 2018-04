Nobel Ödüllü İngiliz Bilim Adamından İklim Değişikliği Uyarısı

LEVERMORE: “EĞER DÜNYANIN SICAKLIĞI GELECEKTE 2 DERECE DAHA ARTARSA HAKİKATEN BİZ NE OLACAĞINI TAM OLARAK BİLMİYORUZ.ADIM ATMAZSAK BU DÜNYA İÇİN BİR FELAKET OLABİLİR."

Çevre alanında Nobel ödülü sahibi İngiliz bilim adamı Profesör Geoffrey Levermore, "Eğer dünyanın sıcaklığı gelecekte 2 derece daha artarsa hakikaten biz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ve bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş olabiliriz. Gerçekten önlem almazsak, adım atmazsak bu dünya için bir felaket olabilir." dedi.



60 ülkeden yaklaşık bin bilim adamının katıldığı 6. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı (ICSM2018) dolayısıyla Antalya'da bulunan Profesör GeoffreyLevermore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileriki dönemde insanlığı bekleyen en önemli ve en etkili krizlerden birinin iklim değişikliği olduğunu hatırlattı.



İnsanların neden olduğu atmosferdeki karbondioksit miktarının tam olarak ölçülebildiğini ifade eden Levermore, "ABD Başkanı Trump gibi iklim değişikliği inkarcıları var ancak bilimi inkar edemezsiniz. Ne kadar inkar etseniz de bilim iklim değişikliğinin olduğunu söylüyor." diye konuştu.



Bundan sonraki nesillerin iklim değişikliğinden çok etkileneceğini dile getiren Levermore, bu konuda ülkelerin bir an önce önlem almaya başlamaları gerektiğini vurguladı. Levermore, "Türk hükümetini 2023 hedefleri doğrultusunda enerji ihtiyacının yüzde 30'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefini tebrik ediyorum, bu çok iyi bir hedef. Elektriği üretmek için aslında çok iyi bir fırsatınız var, bu da güneş enerjisi. Güneş enerjisinden elektrik üretmek için çok iyi konumdasınız." değerlendirmesini yaptı.



"BİREYSEL OLARAK BİZ SORUMLUYUZ"



İklim değişikliği konusunda herkesin kendisini sorumlu hissetmesi gerektiğini belirten Levermore, şunları söyledi:



"Kendimize şunu hatırlatmak zorundayız. Aslında iklim değişikliğinden biz bireysel olarak

sorumluyuz ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın yolu bireysel olarak bizim çabalarımızdan geçiyor. Mesela ben daha pahalı olmasına rağmen arabamı elektrikli araba ile değiştirdim. Evimde fotovoltaik elektrik enerjisi üreten sistem kullanıyorum, güneş su ısıtıcısı kullanıyorum. Aynı zamanda mümkün olduğunca yürüyorum, yürüyerek gidebileceğim yerler için hiçbir şekilde arabamı almıyorum. Evimde her zaman enerji verimliliği olan led ampuller kullanıyorum. Her şeyden önce şunu hatırlamalıyız, Hazreti Muhammed bir hadisinde 'Dünyaya iyi bakmalıyız, çünkü gelecek nesillerimiz bu dünyada yaşayacak.' demiştir. Son zamanlarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 'Böyle giderse üzerinde yaşayacak bir gezegenimiz kalmayacak.' demiştir. Bilim de iklim değişikliğinin devam ettiğini söylüyor, o açıdan bizim de gerekli önlemleri almamız gerekiyor."



Fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmak, bunun yerine güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini vurgulayan Levermore, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının bol miktarda olduğunu bildirdi.



İklim değişikliği dolayısıyla deniz seviyesinin arttığını, tarımsal ürünlerin eskisi gibi yetişemeyeceğini belirten Levermore, su kaynaklarının azalacağını, bunların da savaşlara neden olabileceğini vurguladı.



Levermore, "Dünya yüzeyindeki insanların aktivitelerinden dolayı aslında sanki her gün yaklaşık 400 bin atom bombasının atılımına eşdeğer bir zarar veriyoruz gezegenimize. Eğer dünyanın sıcaklığı önümüzdeki gelecekte 2 derece daha artarsa hakikaten biz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ve bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş olabiliriz. Gerçekten önlem almazsak, adım atmazsak bu dünya için bir felaket olabilir." dedi.



SÜPER İLETKENLER



Konferansta ele alınan süperiletkenlik teknolojisinin bugünkü elektrik şebekesinin önemli bir parçası olabileceğini ifade eden Levermore, elektrik tellerinin süperiletken tellerle değiştirilebileceğini söyledi.



Levermore, kayıpsız elektrik iletimi sağlayabilen süperiletkenlerin, elektrik hatlarına ve elektrik şebekesine entegre etmek için bu tür konferansların da iyi bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.