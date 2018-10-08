banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96080
ALTIN
233.499
DOLAR
6.1164
STERLİN
7.9944
EURO
7.0194
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Turist olarak geldi ama gitmedi
TURİST OLARAK GELDİ AMA GİTMEDİ
Sanal bet soruşturmasında hesaplar incelenecek
SANAL BET SORUŞTURMASINDA HESAPLAR İNCELENECEK
Tutuklanan maganda sayısı 14 oldu
TUTUKLANAN MAGANDA SAYISI 14 OLDU
banner282

Nobel Ekonomi Ödülü'nü Nordhaus Ve Romer Paylaştı

Nobel Ekonomi Ödülü'nü Nordhaus Ve Romer Paylaştı

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:24
Nobel Ekonomi Ödülü'nü Nordhaus Ve Romer Paylaştı

Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl Amerikalı araştırmacılar William D. Nordhaus ve Paul M. Romer arasında paylaştırıldı.


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nce Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks (Merkez Bankası) Ekonomi Bilimleri Ödülü, bu yıl, "iklim değişikliğini uzun vadeli makroekonomik analize entegre” ettiği için William D. Nordhaus ve “teknolojik yenilikleri uzun vadeli makroekonomik analize entegre” ettiği için Paul M. Romer arasında paylaştırıldı.


Akademiden yapılan yazılı açıklamada, "Nordhaus ve Romer uzun süreli sürdürebilir ekonomik büyümenin oluşturulması konusunda zamanımızın en temel ve acil sorunlara hitap eden yöntemler geliştirdiler.” ifadeleri yer aldı.


Amerikalı ekonomist Nordhaus halen Yale Ünivesitesi Ormancılık ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. Romer ise New York Üniversitesi Stern Business School’da ekonomi profesörü.  


 6 MİLYON LİRANIN SAHİBİ OLDULAR


Nordhaus ve Romer ödülün yanı sıra 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar veya 6 milyon lira) tutarında para armağanı paylaşacak.


Bilim dünyasının en prestijli ödülleri olan "Nobel"ler için adaylar, her bir bilim dalı için oluşturulan komitelerin üyeleri tarafından belirleniyor. Akademi üyelerinin yaptığı oylamada da oyların çoğunu alan aday ödülün sahibi oluyor.


NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ


Davranışsal iktisat teorisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Amerikalı iktisatçı Richard H. Thaler da 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olmuştu.


Nobel Ekonomi Ödülü, ilk kez 1968'te İsveç Merkez Bankası tarafından Nobel Ödülleri'nin kurucusu Alfred Nobel anısına verilmeye başlandı. 1969'dan bugüne 50 kez dağıtılan ödüllerden 19'u iki kişi, 6'sı da üç kişi arasında paylaştırıldı.


Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan 80 kişi arasında sadece bir kadın bulunuyor. Elinor Ostrom, 2009'da ödüle layık görülmüştü.


Nobel Ekonomi Ödülü'nün en genç sahibi, 1972'de 52 yaşındayken ödüle layık görülen Kenneth J. Arrow oldu. 2007'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen 90 yaşındaki Leonid Hurwicz, tüm alanlarda Nobel Ödülü verilen en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.

Son Güncelleme: 08.10.2018 15:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski sevgilisine yeni sevgilisiyle ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve...
Eski sevgilisine yeni sevgilisiyle ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve...
Küresel Isınma 10 Yıl İçinde Felakete Yol Açabilir
Küresel Isınma 10 Yıl İçinde Felakete Yol Açabilir
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Eski İnterpol Başkanı Hakkındaki Rüşvet İddiaları Soruşturuluyor
Eski İnterpol Başkanı Hakkındaki Rüşvet İddiaları Soruşturuluyor
Aynı Sandviççide İkinci Alerji Kurbanı: Pide Ekmeği Yedi, Öldü
Aynı Sandviççide İkinci Alerji Kurbanı: Pide Ekmeği Yedi, Öldü
İran'da Kötü Çalışma Şartlarını Protesto Eden Kamyoncular Tutuklandı
İran'da Kötü Çalışma Şartlarını Protesto Eden Kamyoncular Tutuklandı
Eski Makedonya İçişleri Bakanına Hapis Cezası
Eski Makedonya İçişleri Bakanına Hapis Cezası
Tayland Ve Afganistan’da Çatışma
Tayland Ve Afganistan’da Çatışma
İspanya'da “Çalıntı Bebekler“ Davasında İlk Karar
İspanya'da “Çalıntı Bebekler“ Davasında İlk Karar
Öldürülen Ve Kaybolan Gazeteciler
Öldürülen Ve Kaybolan Gazeteciler

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim