NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NÜN SAHİPLERİ

KARMAN DEMOKRASİ EYLEMCİSİ, JOHNSON-SIRLEAF AFRİKA’NIN SEÇİMLE GELMİŞ İLK KADIN CUMHURBAŞKANI, GBOWEE İSE BARIŞ YANLISI AKTİVİST

Nobel Barış Ödülü’nün bu yılki sahipleri Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee ve Tevekkül Karman'ın, ödülü kadın hakları konusundaki çalışmaları nedeniyle aldıkları bildirildi.

Ödülün sahiplerini açıklayan Norveç Nobel Komitesi başkanı Thorbjorn Jagland, toplumdaki gelişmelere yön verme konusunda kadınlar da erkeklerle aynı imkanlara sahip olmadıkça dünyada demokrasi ve kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.

Ödülün sahiplerinden Yemenli kadın hakları ve demokrasi eylemcisi Tevekkül Karman, Yemen'deki ''Zincirsiz Kadın Gazeteciler'' adlı sivil toplum örgütünün yıllardır başkanlığını yürütüyor. Üç çocuk annesi olan 32 yaşındaki Karman, Yemen'de Ocak ayından beri düzenlenen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih karşıtı gösterilerde de öne çıkan isimlerden biri.

Karman, ödüle layık görülmesinin Yemenli demokrasi savunucuları için bir zafer olduğunu dile getirerek, ödülünü Yemen'deki devrim gençliğine ve Yemen halkına adadığını söyledi. Karman, mücadelesinin ''demokratik ve modern bir Yemen'de tam haklara sahip olunana kadar'' devam edeceğini de kaydetti.

Öte yandan, adı sık sık bu yıl verilecek Nobel barış ödülü adayları arasında anılan Mısırlı 'siber militan' Vail Gonim de Yemenli Tevekkül Karman'ı "haklı zaferinden" dolayı kutladı.

Mısır'da yılın başında Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in iktidardan düşmesine yol açan ve 12 gün süren halk ayaklanmasının sembolü haline gelen genç 'sanal alem' eylemcisi Gonim Twitter hesabından yazdığı mesajında, "Tevekkül Kraman'ı haklı zaferi için kutluyorum, bir Arap olarak zaferinden gurur duyuyorum. Bizim asıl ödülümüz, ülkelerimizin daha demokratik ve insan haklarına daha saygılı olmasıdır" dedi.

Ödülün diğer sahiplerinden Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson-Sirleaf ise Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk kadın cumhurbaşkanı. 2005 yılında göreve gelen 72 yaşındaki Johnson-Sirleaf, Harvard Üniversitesi'nden mezun bir ekonomist. Cumhurbaşkanlığını devraldığı dönemde reformcu ve barış getiren bir kimlik olarak ülkesinde büyük destek gören Johnson-Sirleaf, Liberya'da bu ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ise devlet kaynaklarını seçim kampanyasında kullandığı iddiasıyla muhaliflerin eleştirilerine hedef oluyor.

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü paylaşan bir diğer isim olan Liberyalı Leymah Gbowee de, ülkesindeki Hristiyan ve Müslüman kadınları savaştan kazanç sağlayan çevrelere karşı mücadele konusunda örgütleyen ve kadınların seçimlere katılımı için uğraş veren barış yanlısı bir aktivist. Gazetecilik yapan ve Liberya'daki İslah Partisi'nin üyesi olan Karman'ın babası, bir dönem Devlet Başkanı Salih'in eski hukuki işler bakanlığını yürütmüştü.

Bu yılki ödülü kazanan Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee ve Tevekkül Karman'ın 1,5 milyon dolarlık para ödülünü eşit olarak paylaşacakları bildirildi.

ARAP BAHARI DEVRİMLERİ İÇİN ZAFER

Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahiplerinden Tevekkül Karman, ödülün Yemen ve tüm Arap Baharı devrimleri için zafer olduğunu söyledi.

Yemenli kadın hakları ve demokrasi eylemcisi Karman, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, ödülün Yemen ve tüm Arap Baharı devrimleri için zafer olduğunu belirterek, bunun, Arap diktatörlükleri çağının sona erdiği mesajını verdiğini kaydetti.

Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e karşı protesto gösterileri sırasında bir süre göz altına alınan Tevekkül Karman, ayrıca Salih'i devirmeye yönelik barışçıl devrimin süreceğini bildirdi.