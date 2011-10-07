Nobel Barış Ödülü kadın hakları savucularına gitti

Nobel Barış Ödülü’nü Liberya’dan Ellen Johnson-Sirleaf ile Leymah Gbowee ve Yemenli Tawakkul Karman kazandı.

Devlet Başkanı Sirleaf ve iç savaşa karşı kadın hareketi başlatan Gbowee, ülkelerinde kadın haklarını için verdikleri mücadele göz önüne alınarak ödüle layık görüldü. Yemenli kadın hakları savunucusu Karman da kadınların sesini güçlendirmek için verdiği çabalar sebebiyle İsveç Kraliyet Akademisi tarafından ödülü kazanan diğer isim olarak belirlendi.

Her üç kazanan da gelişmekte olan ülkelerde kadın hakların savundukları ve kadınların güçlenmesi çaba gösterdikleri için ödüle aday gösterilmişti. Bu yıl, ödüle tam 241 aday gösterildi. Aralarında Wikileaks gibi örgütlerinde bulunduğu adaylar arasında öne çıkanlar Arap Baharı’nda rol oynayan aktivistler oldu.

91'İNCİ KEZ SAHİBİNİ BULDU Nobel Barış Ödülü ilk kez verildiği 1901 yılından bu yana 91 kişiye layık görüldü. Geçen yıl, ödülü ABD Başkanı Barack Obama kazanmıştı. Nobel Barış Ödülü’nün kazanan en genç insan, 1976’da henüz 32 yaşındayken bu ödüle layık görülen Mairead Corrigan’dı. En yaşlı kazanan ise 1995 yılında bu ödülle onurlandırılan 87 yaşındaki Joseph Rotblat oldu.

Nobel Barış Ödülü’nü kazanan isim, Norveç parlamentosundan seçilen beş kişi tarafından belirleniyor. Ödül, adını dinamitin mucidi İsveçli bilim insanı Alfred Nobel’den alıyor. Adaylar, dünyanın dört bir yanındaki milletvekilleri, üniversite profesörleri, Nobel komitesi adayları ve ödülü geçmişte kazanan insanlar tarafından belirleniyor