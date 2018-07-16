Nikaragua’da 3 Ayda 300 Kişi Öldü!

Nikaragua'nın güneydoğusunda geçen hafta 10 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların kurduğu barikatları temizlemek için operasyon düzenlendi.



Hükümet güçleri, insan hakları kuruluşlarının 6 sivil ve 4 emniyet mensubunun yaşamını yitirdiğini belirttiği Masaya kenti ile Niquinohomo, Catarina ve Monimbo bölgelerinde operasyon başlattı.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği (ANPDH) Başkanı Alvaro Leiva, emniyet güçlerini taşıyan 22 aracın bölgeye ulaştığını belirtti.Leiva, “kentin etrafında farklı yerlerde konuşlanmış keskin nişancılar olduğunu” kaydederek, Masaya’daki halka evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.



Bu arada hükümet ile muhalifler arasında uzlaşı sağlanması için çalışan Ulusal Diyalog grubu üyeleri de saldırılara hedef oldu. Grup üyelerinden Esteli Piskoposu Abelardo Mata'nın aracı, paramilislerin ateş açması sonucu hasar gördü.



Ülkede nisan ayı ortalarında başlayan ve halen devam eden protestolarda en az 300 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.



Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.



Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.



