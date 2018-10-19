Nikaragua\'daki Şiddetli Yağış





SEL NEDENİYLE 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİAnkara, 19 Ekim 18 (.): Nikaragua\'da şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.Yerel basındaki haberlere göre, bir aydır devam eden yağış 150 binden fazla aileyi etkiledi.Yağış nedeniyle şimdiye kadar 6 kişi yaşamını yitirdi.Yağışın dün gece tekrar şiddetini artırması nedeniyle 466 ailenin daha tahliyesi sağlandı.Nikaragua hükümeti, selin meydana geldiği Pasifik kıyılarındaki 6 bölgede kırmızı alarm ilan etti.Meteoroloji Kurumu, yağışın 2 gün daha şiddetini artırarak devam edeceğini duyurdu.(AA/TUĞ/HÖ)