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Nikaragua\'da Emeklilik Sistemine Karşı Gösteriler

Managua, 22 Nisan 18 : Orta Amerika ülkesi Nikaragua\'da sosyal güvenlik reformlarına karşı 4 gündür süren gösterilerde, polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 25\'e yükseldiği bildirildi.İnsan hakları örgütü Cenidh, ülkede 4 günde 25 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı ve Devlet Başkanı Daniel Ortega\'nın eşi Rosario Murillo ise gösterilerde 9 kişinin öldüğünün doğrulandığını söyledi.Bunun yanında ülkenin güneyinde...

Nikaragua\'da Emeklilik Sistemine Karşı Gösteriler

Managua, 22 Nisan 18 : Orta Amerika ülkesi Nikaragua\'da sosyal güvenlik reformlarına karşı 4 gündür süren gösterilerde, polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 25\'e yükseldiği bildirildi.İnsan hakları örgütü Cenidh, ülkede 4 günde 25 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı ve Devlet Başkanı Daniel Ortega\'nın eşi Rosario Murillo ise gösterilerde 9 kişinin öldüğünün doğrulandığını söyledi.Bunun yanında ülkenin güneyinde...

22 Nisan 2018 Pazar 11:46
Nikaragua\'da Emeklilik Sistemine Karşı Gösteriler

Managua, 22 Nisan 18 : Orta Amerika ülkesi Nikaragua\'da sosyal güvenlik reformlarına karşı 4 gündür süren gösterilerde, polis ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 25\'e yükseldiği bildirildi.
İnsan hakları örgütü Cenidh, ülkede 4 günde 25 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısı ve Devlet Başkanı Daniel Ortega\'nın eşi Rosario Murillo ise gösterilerde 9 kişinin öldüğünün doğrulandığını söyledi.
Bunun yanında ülkenin güneyinde Bluefields kentindeki gösterileri izleyen gazeteci Angel Gaona, Facebook üzerinden canlı yayın yaparken vuruldu ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Devlet Başkanı Ortega, televizyonda halka hitaben yaptığı konuşmada, "ailelerin daha fazla teröre maruz kalmaması" için diyaloğa açık olduğunu belirtti.
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Çoğu üniversite öğrencisi göstericiler arasına çete üyelerinin sızdığını ve protestocuların "belirsiz azınlık siyasi çıkarlarla" hareket ettiğini savunan Ortega, diyaloğun sadece iş dünyasının liderleriyle kurulacağını, toplumun diğer kesimleriyle böyle bir görüşme yapılmayacağını bildirdi.
Ortega\'nın konuşması başkent Managua dahil 7 şehirde gösterileri alevlendirdi. Protestocu Mauri Hernandez, Associated Press (AP) ajansına, "Ortega ve karısının gitmesi için sokaklardayız. Bu çoktan sosyal güvenlik meselesinin ötesine geçti." diye konuştu.
Göstericilerin en güçlü "kalelerinden" Politeknik Üniversitesinin kampüsü de çatışmalara sahne olurken, bu sabah Managua\'nın kuzeyinde Esteli kentine ordu birlikleri konuşlandırıldı.
Bu arada din adamlarından ve iş dünyasından Ortega hükümetine göstericilerin taleplerine kulak vermesi çağrısı geldi.
Nikaragua\'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını artıran yasal düzenleme yapılmıştı. Gösteriler, Daniel Ortega iktidarında Nikaragua\'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.
(AA/ DOĞ/ÖK)
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