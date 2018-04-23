Nikaragua\'da Emeklilik Reformu İptal Edildi

Managua ,23 Nisan 18 : Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede 26 kişinin hayatını kaybettiği protestolara neden olan sosyal güvenlik sistemi reformunun iptal edildiğini bildirdi.

Ortega, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 16 Nisan\'da kararnameyle kabul ettiği değişikliklerin iptal edildiğini belirtti.

Bu arada insan hakları örgütleri, sistem değişikliği nedeniyle 5 gündür devam eden gösterilerde en az 26 kişinin öldüğünü duyurdu.

Nikaragua\'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını arttıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti. Bunun üzerine işçi ve emeklilerin başlattığı gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua\'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.

(AA/AK/FEZ)