banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96069
ALTIN
192.076
DOLAR
4.6107
STERLİN
6.1928
EURO
5.4161
Bağış yalanı!
BAĞIŞ YALANI!
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
TOKMAK'IN YARGILANMASI
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Katil tutuklu yargılanacak
KATİL TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Katil tutuklu yargılanacak
Kapat

Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolarda 5 Ölü!

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da devam eden protestolarda yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolarda 5 Ölü!

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da devam eden protestolarda yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 06:51
Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolarda 5 Ölü!

 Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da devam eden protestolarda yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, dün gece göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında ölümlerin artmasıyla hükümet, eylemcilere, uzlaşı sağlanması için masada görüşme çağrısında bulundu.

banner277
Ülkede nisan ayından bu yana devam eden gösterilerde yaşanan olaylarda şimdiye kadar yaklaşık 120 kişi öldü.

Muhalefet, iktidar yanlısı silahlı grupların sokaklarda protestoculara ateş açtığını, geceleri şehirde dolaşarak soygun yaptığını ve çevredekileri taciz ettiğini iddia ediyor.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular Devlet Başkanı Daniel Ortega ve FSLN hükümetinin istifasını talep ediyor.

Nikaragua'da 1960'lı yılların başında kurulan FSLN, 9 Temmuz 1979'da Nikaragua'da Anastasio Somoza Debayle diktatörlüğünü devirerek iktidara gelmişti. 

banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 09:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ürdün'deki Tartışmalı vergi Yasası Protestoları 7 Günü Doldurdu!
Ürdün'deki Tartışmalı vergi Yasası Protestoları 7 Günü Doldurdu!
Kenya'da 10 Kişiyi Taşıyan Uçak Kayboldu!
Kenya'da 10 Kişiyi Taşıyan Uçak Kayboldu!
Arjantin, İsrail'le Yapacağı Hazırlık Maçını İptal Etti!
Arjantin, İsrail'le Yapacağı Hazırlık Maçını İptal Etti!
"ABD Dışişleri Bakanlığından Münbiç Açıklaması: “Bölgeye İstikrar Getirecek”
"ABD Dışişleri Bakanlığından Münbiç Açıklaması: “Bölgeye İstikrar Getirecek”
İtalya'da Conte Hükümeti Senato'dan Güvenoyu Aldı!
İtalya'da Conte Hükümeti Senato'dan Güvenoyu Aldı!
Meksika ABD'den İthal Edilen Ürünlere Gümrük vergisi Getiriyor...
Meksika ABD'den İthal Edilen Ürünlere Gümrük vergisi Getiriyor...
Etiyopya'dan Eritre İle Kalıcı Barışı Sağlayacak Karar...
Etiyopya'dan Eritre İle Kalıcı Barışı Sağlayacak Karar...
Trump-Kım Zirvesi Sentosa Adası’nda Yapılacak...
Trump-Kım Zirvesi Sentosa Adası’nda Yapılacak...
Kırgızistan'da Eski Başbakan İsakov Yolsuzluktan Gözaltına Alındı!
Kırgızistan'da Eski Başbakan İsakov Yolsuzluktan Gözaltına Alındı!
"Katar Savunma Bakanı: “Nato'ya Tam Üye Olmayı Arzuluyoruz“
"Katar Savunma Bakanı: “Nato'ya Tam Üye Olmayı Arzuluyoruz“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim